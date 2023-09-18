أسعار حلوى المولد في منافذ وزارة التموين

أسعار حلاوة المولد في منافذ وزارة التموين.. مع اقتراب المولدي النبوي يرغب الكثير من المسلمون في معرفة أسعار الحلوى بغية الشراء بأسعا في المتناول حيث كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة طرح الحلوى بمجمعاتها الاستهلاكية.

حلوى المولد النبوي الشريف

وتصل التخفيضات على حلوى المولد في منافذ وزارة التموين، إلى 25% لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف، وفقًا للعبوات المختلفة المطروحة.

أسعار حلاوة المولد في منافذ وزارة التموين

سعر العلبة الكليو السادة من 85 إلى 100 جنيهًا.

سعر العلبة 2 كليو سادة نحو 200 جنة

سعر علبة سادة لوكس وزن 3 كيلو 350 جنيه.

سعر سادة لوكس وزن 5 كيلو 600 جنيه.

سعر علبة فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو 300 جنيه.

سعر علبة فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو 450 جنيه.

فئات ممنوعة من تناول الحلوى

الأطفال مرضى حساسية المكسرات ويجب واختيار الأنواع المناسبة لهم

يجب على مرضى السكرى عدم تناول حلوى المولد لانها تتسبب في إرتفاع السكر في الدم.

لا يجب على مرضى السرطان تناول حلاوة المولد، حيث إن الخلايا السرطانية تتغذى على السكريات

يجب على مرضى السمنة عدم الافراط في تناول حلوى المولد، نظرا لأنها تعمل على الزيادة الملحوظة في السعرات الحرارية داخل أجسادهم.