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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار حلوى المولد في منافذ وزارة التموين

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي الشريف

أسعار حلاوة المولد في منافذ وزارة التموين.. مع اقتراب المولدي النبوي يرغب الكثير من المسلمون في معرفة أسعار الحلوى بغية الشراء بأسعا في المتناول حيث كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة طرح الحلوى بمجمعاتها الاستهلاكية.

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قريبًا.. طرح حلوى المولد النبوي بأسعار تبدأ من ٨٥ جنيهًا للكيلو

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أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 2023

حلوى المولد النبوي الشريف

وتصل التخفيضات على حلوى المولد في منافذ وزارة التموين، إلى 25% لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف، وفقًا للعبوات المختلفة المطروحة.

أسعار حلاوة المولد في منافذ وزارة التموين

سعر العلبة الكليو السادة من  85  إلى 100 جنيهًا.

سعر العلبة 2 كليو سادة نحو 200 جنة

سعر علبة سادة لوكس وزن 3 كيلو 350 جنيه.

سعر سادة لوكس وزن 5 كيلو 600 جنيه.

سعر علبة فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو 300 جنيه.

سعر علبة فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو 450 جنيه.

فئات ممنوعة من تناول الحلوى

الأطفال مرضى حساسية المكسرات  ويجب واختيار الأنواع المناسبة لهم

يجب على مرضى السكرى عدم تناول حلوى المولد لانها تتسبب في إرتفاع السكر في الدم.

لا يجب على مرضى السرطان تناول حلاوة المولد، حيث إن الخلايا السرطانية تتغذى على السكريات

يجب على مرضى السمنة عدم الافراط في تناول حلوى المولد، نظرا لأنها تعمل على الزيادة الملحوظة في السعرات الحرارية داخل أجسادهم.

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