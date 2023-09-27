القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445هـ

نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1445هـ حيث بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما ألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبدالرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها إلى أهمية الإقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الإعتدال والوسطية من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة .



أعقب ذلك تكريم عدداً من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة .



رجال القوات المسلحة ماضون بكل شجاعة وإصرار فى تنفيذ المهام والمسئوليات



وفى نهاية الإحتفال ألقى اللواء أ ح فهمى عبد الرؤوف هيكل مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة ماضون بكل شجاعة وإصرار فى تنفيذ المهام والمسئوليات التى توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعاً قوياً لحماية الوطن وصون مقدساته , مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى الصدق والتضحية والصبر والعمل الجاد فى مواجهة التحديات بكل ثقة للتغلب عليها , والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامة شعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات .





حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445هـالقوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445هـ