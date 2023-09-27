رئيس جامعة أسيوط يهنئ المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف

يتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ بالتهنئة للشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بأطيب التهاني بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الإنسانية ورسول السلام صلوات الله وسلامه عليه، كما يدعو الله أن يَمُنَّ على البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وعلى عالمنا؛ بالأمن والخير والاستقرار

وتتمنى جامعة أسيوط للجميع عيد مولد سعيد مليء بالسلام والمحبة والتسامح. نسأل الله أن يجعل هذه المناسبة فرصة لنستفيد من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتعلم من عظمته وتعاليمه. لنعمل سويًا على بناء مجتمع أفضل يستمد قوته من روح التعاون والتسامح والعدل وتحظى مناسبة مولد النبي بأهمية كبيرة في بناء العلاقات بين الأفراد والمجتمعات، حيث تعزز روح المحبة والتسامح والتعاون بين الناس. إن الدراسة والتفكير في سيرة النبي محمد تنمي القيم الإنسانية لدى المسلمين وتعزز فهمهم لدينهم.



إن مناسبة مولد النبي هي فرصة لجميع المسلمين للاقتداء بسيرته الرائعة وتعزيز القيم النبيلة التي دعا إليها، إنها أيضًا فرصة لتوحيد الصفوف وتعزيز التعاون بين المجتمعات المسلمة وتعزيز الوحدة الإسلامية.