النجوم الأقرب للحقيقة فى أفلام السيرة الذاتية (1)

حنان أبوالضياء تكتب عن:

أفلام السيرة الذاتية بمثابة نقطة جذب لعشاق السينما على مستوى العالم، ذلك لأن الكثير من الناس يقدرون التاريخ والأشخاص المهمين الذين سبقوهم. والأهم من ذلك، أن هناك نسخًا من الحقيقة فيما يتعلق ببعض الشخصيات التاريخية. لقد سلطت هذه السير الذاتية بعض الضوء على قصصهم وأعادهم الممثلون الذين لعبوها إلى الحياة. من النادر العثور على ممثلين يشبهون تمامًا الرمز الذى يلعبونه، ولكن مع مرور السنين، أصبح مديرو اختيار الممثلين أكثر دقة وقدرة على الاختيار ليس فقط الأكثر شبهاً ولكن مَن يملك روحه وإحساسه بالحياة.

جيمى فوكس فى دور راى تشارلز

جيمى فوكس قدم أسطورة الإيقاع والبلوز، راى تشارلز، وما جعل أداءه مميزاً للغاية هو سلوكياته والطريقة التى كان يتحرك بها مثل تشارلز.إ نتاج الفيلم استغرق 15 عامًا. هذا هو الوقت الذى استغرقه لتأمين التمويل. تم صنعه بميزانية قدرها 40 مليون دولار.

حصل تشارلز على نسخة بطريقة برايل من النص الأصلى للفيلم، لقد اعترض فقط على مشهد يظهره وهو يعزف على البيانو على مضض، ومشهد يشير إلى أن تشارلز قد أظهر لعشيقته «رايليت»، مارجى هندريكس، كيفية إطلاق النار.

عُرض على دينزل واشنطن أن يلعب الدور الرئيسى، لكنه رفض المشروع. وفى الواقع كلما كان جيمى فوكس يعزف على البيانو، كان يضىء الشاشة بكل الطرق. يشعرك وكأنه كان يتحرك بروحه وأنه يفهم تشارلز تمامًا. سيظل فوكس معروفًا دائمًا بهذا الدور نظرًا لمدى دقة لعبه. بالطبع كان يشبهه، لكن القدرة على تجسيده هى قصة مختلفة تمامًا، تؤكد تمكنه من الشخصية.

ثمة اختلاف بين الفيلم والواقع، فيُظهر تصوير الفيلم لوفاة شقيق تشارلز جورج فى عام 1935 أنه يغرق فى حوض معدنى، ولم يحاول راى إنقاذه لأنه أعتقد أنه يلعب فقط، لكن الحقيقة أن راى حاول إخراجه، لكنه لم يتمكن من القيام بذلك بسبب وزن جسم جورج الكبير، ثم ركض راى إلى الداخل ليخبر والدته بما حدث. طوال الفيلم، يشار الى أن اكتئاب راى وإدمانه على الهيروين كانا مدفوعين بالانهيارات العصبية التى أصيب بها بعد وفاة كل من جورج ووالدته، فضلاً عن إصابته بالعمى. فى الواقع، تسببت وفاة والدته فى إصابته بانهيار عصبى وكان يُعتقد أنها السبب الرئيسى للاكتئاب لديه.

فى الفيلم، عندما أبلغت المغنية والعشيقة الداعمة له راى بأنها حامل بطفله، اقترح راى عليها إجراء عملية إجهاض، من منطلق الولاء لديلا، قررت مارجى الاحتفاظ بالطفل وسرعان ما تترك راى لمتابعة تجربة غنائية منفصلة بعد أن رفض التخلى عن عائلته والانتقال للعيش معها والترحيب بالطفل فى حياته. فى الواقع، أنجبت هندريكس طفلًا من تشارلز وهجرته بعد أن رفض مغادرة ديلا، لكن تشارلز لم يطلب منها أبدًا إجراء عملية إجهاض، ورحب بأى طفل، سواء من ديلا أو أى عشيقة مرت فى حياته الشخصية.

< الفيس بريسلى.. الأشقر!

كان أوستن بتلر أشقر فى معظم حياته المهنية، لذا لم يكن معجبو إلفيس بريسلى المتشددون يفضلون رؤيته وهو يصور ملك الروك أند رول. فى فيلم ألفيس تجاوز بتلر التوقعات وفاجأ الجميع بأدائه المبهر. من الرائع مشاهدة بتلر وهو يقوم بكل حركة اعتاد بريسلى القيام بها فى مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة به أو على المسرح.

هناك لحظات بدا فيها بتلر مثله تمامًا بشعره الأسود الداكن فى بعض أفلام بريسلى السابقة. لقد فقد بتلر نفسه فى هذا الدور، وما زال غير قادر على الخروج منه. لا يزال يبدو تمامًا مثل بريسلى وقد تبنى سلوكياته أيضًا.

أشادت ليزا مارى بريسلى، ابنة إلفيس، بالفيلم فى منشور على إنستجرام بعد رؤيته مرتين، ومضت فى إبداء أفكارها حول أداء بتلر بصفته والدها الراحل، قائلة إنه «لقد قام بتوجيه وتجسيد قلب والدى وروحه بشكل جميل. فى رأيى المتواضع، كان أداؤه غير مسبوق وتم بدقة واحترام، يمكنك أن تشعر بحبه الخالص ورعايته واحترامه لوالدى طوال هذا الفيلم الجميل، وهو أخيرا شىء يمكن أن أفتخر به أنا وأولادى وأطفالهم إلى الأبد».

زوجة بريسلى السابقة، بريسيلا قالت: «أوستن بتلر، الذى لعب دور إلفيس، كان رائعًا. فى منتصف الفيلم، نظرنا أنا وجيرى إلى بعضنا البعض وقلنا واو!!! برافو له... كان يعلم أن لديه حذاءً كبيراً ليملأه. لقد كان متوترًا للغاية أثناء لعب هذا الدور. يمكننى أن أتصور».

* دانييل داى لويس فى دور أبراهام لينكولن

فى فيلم لينكولن للمخرج ستيفن سبيلبرج، لم يكن هناك ممثل آخر يستحق القيام بالدور مثل دانييل داى لويس. لحسن حظ سبيلبرج، بدا داى لويس مثله تمامًا ولم تكن هناك مشكلة فى اعتقاد الجمهور أنه لينكولن. ولهذا حصل أداء داى لويس لدور لينكولن على جائزة الأوسكار الثالثة فى مسيرته. تواصل سبيلبرج مع دانييل داى لويس بشأن الفيلم فى عام 2003، لكن داى لويس رفض الدور فى ذلك الوقت، معتقدًا أن فكرة لعب دور لينكولن «غير معقولة». تم اختيار ليام نيسون ليقوم بدور لينكولن فى يناير 2005، بعد أن عمل سابقًا مع سبيلبرج فى قائمة شندلر. استعدادًا لهذا الدور، قام نيسون بدراسة لينكولن على نطاق واسع. ومع ذلك، فى يوليو 2010، ترك نيسون المشروع، قائلًا إنه أصبح كبيرًا جدًا فى السن بالنسبة لهذا الجزء. كان نيسون يبلغ من العمر 58 عامًا فى ذلك الوقت، وكان عمر لينكولن خلال الفترة المصورة 55 و56 عامًا. لكن نيسون تأثر بوفاة زوجته ناتاشا ريتشاردسون، فى نوفمبر 2010، أُعلن أن داى لويس سيحل محل نيسون فى هذا الدور.

روبرت داونى جونيور... تشارلى شابلن

يتمتع داونى جونيور بوجه معبر للغاية، وقد استطاع أن ينقل العديد من المشاعر مثل شابلن فى عصر الأفلام الكلاسيكية. إنه أحد أكثر الأدوار المحببة له بسبب مدى تجسيده لروحه. كان من المفترض أن يحصل «تشابلن» على جائزة الأوسكار لداونى جونيور. شابلن هو فيلم درامى كوميدى عن السيرة الذاتية تم إنتاجه عام 1992، ويدور حول حياة الممثل الكوميدى الإنجليزى والمخرج تشارلى شابلن. الفيلم من إنتاج وإخراج ريتشارد أتينبورو وبطولة روبرت داونى جونيور وماريسا تومى ودان أيكرويد وبينيلوب آن ميلروكيفن كلاين. كما يضم الفيلم ابنة تشارلى شابلن، جيرالدين شابلن، فى دور والدته، هانا شابلن.

* سلمى حايك.. فريدا كاهلو

لعبت سلمى حايك الدور الذى جعلها ممثلة درامية جادة مع فريدا Frida. أظهرت مهاراتها فى التمثيل فى فيلم السيرة الذاتية Frida. لقد بدت تشبهها كثيرًا ووجهت روحها أيضًا. لقد مرت فريدا كاهلو بالكثير فى حياتها وترجمت ذلك من خلال الفن. فى مايو 1990، بيعت إحدى صور كاهلو الذاتية فى دار سوذبى للمزادات مقابل 1.5 مليون دولار، وهو أعلى سعر يُدفع على الإطلاق فى مزاد مقابل لوحة من أمريكا اللاتينية.

أعلنت مادونا «عن خططها لتقديم فيلم يعتمد على حياة فريدا». أصبحت سلمى حايك مهتمة بهذا الدور، بعد أن «كانت مفتونة بعمل كاهلو منذ أن كانت فى الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمرها» تقول سلمى: أعتقد أن ما جذبنى إليها انها كانت مقاتلة. كان من الممكن أن تؤدى أشياء كثيرة إلى إضعاف معنوياتها، مثل الحادث أو خيانة دييجو. لكنها لم يسحقها أى شىء.

دينزل واشنطن.. مالكولم إكس

دينزل واشنطن.. مالكولم إكس

هناك العديد من اللحظات الحاسمة فى مسيرة الممثل، وبالنسبة لدينزل واشنطن، كان لعب دور مالكولم إكس هو اللحظة الحاسمة. لم يكن يشبهه تمامًا فحسب، بل كان يتحدث مثله أيضًا. يتمتع واشنطن بالفعل بحضور قوى على الشاشة، ويتمتع بالكاريزما، لذا فإن إعطاءه مونولوجات للخطابات المهمة أظهر مهاراته بشكل أكبر. سيتم تذكره دائمًا فى هذا الدور نظرًا لحجم التأثير الذى أحدثه.

لم يكن بمقدور أى ممثل آخر أن يظهر مثلما فعل واشنطن مع مالكولم إكس. لقد قام الممثل الذى يحظى باحترام كبير فى السينما بدور أحد أكثر النشطاء احترامًا فى التاريخ. ورغم أن الفيلم قد يكون طويلاً بعض الشىء، إلا أن هذا أحد الأدوار التى يفقد فيها واشنطن نفسه تماماً ويحارب السلطة.

دينزل واشنطن.. مالكولم إكس

كان الممثل الوحيد المؤكد أنه سيكون بالفيلم هو دينزل واشنطن، بالرغم من أن شعره وبشرته أغمق بكثير من مالكوم تم اختياره لتمثيل دور الزعيم الأمريكى الأفريقى. فقد تعمق واشنطن بدرجة كبيرة فى الشخصية، فأزال الكحول من نظامه الغذائى. بالإضافة إلى ذلك صام عدة أسابيع، قرأ القرآن، وذهب إلى الفراش مبكراً كل ليلة طوال فترة التصوير. فيقول سبايك لى متحمساً «فكانت تشع منه هالة مالكوم إكس».

جنيفر لوبيز... سيلينا كوينتانيلا

جينيفر لوبيز لعبت دور سيلينا كوينتانيلا فى فيلم Selena.. سيلينا كانت من الناحية الفنية راقصة فى البداية وعملت مع جانيت جاكسون. من الغريب تقريبًا أن تبدو لوبيز وكأنها كوينتانيلا فى سيرتها الذاتية.

فى 31 مارس 1995، قُتلت سيلينا بالرصاص على يد يولاندا سالديفار، وهى صديقة سابقة كانت تدير متاجر المغنية سيلينا.

رشحت الممثلة المكسيكية سلمى حايك لدور سيلينا لكنها رفضت وقالت إنها شعرت بأنه «من المبكر جدًا» إنتاج فيلم عن سيلينا وأن الأمر سيكون عاطفيًا لأن وفاة سيلينا كانت لا تزال مسيطرة على الجمهور.

رشحت لوبيز وطُلب منها الغناء والرقص وتمثيل مشهد الهروب أمام طاقم التمثيل. فى ثلاث لقطات، أقنعت لوبيز طاقم التمثيل بأكمله الذين أعتقدوا أن أداءها كان «من بين الأقوى».

رفضت وسائل الإعلام المكسيكية الفيلم وشعرت بالغضب من اختيار لوبيز للدور الرئيسى. تلقت لوبيز رد فعل عنيفًا من وسائل الإعلام والمعجبين لأنها لم تكن أمريكية مكسيكية. بدأ المجتمع الإسبانى فى الاحتجاج من أجل إعادة الصياغة. خلال مرحلة ما قبل الإنتاج، صرحت لوبيز: «أعلم أن عددًا قليلاً من الأشخاص كانوا يحتجون، ولكن فى كوربوس مسقط رأس سيلينا كان الجميع داعمين حقًا».

أجرت لوبيز تدريبات رقص مستمرة. غالبًا ما كانت عائلة سيلينا تستقبل طاقم الفيلم الرئيسى بالكامل لتناول العشاء وتلاحظ كيف يشاهدونهم فى تفاعلاتهم مع بعضهم البعض والطريقة التى يأكلون بها.

تمت دبلجة صوت سيلينا الغنائى على أداء لوبيز. أثناء افتتاح مشهد البوتيك Selena Etc، اعتقدت سوزيت كوينتانيلا، أخت سيلينا، أن لوبيز كان ترتدى ملابس سيلينا، لكنها كانت فى الواقع نسخة طبق الأصل أعاد مصمم أزياء الفيلم تصميمها.

أعربت كوينتانيلا عن مدى تغلبها على المشاعر بعد رؤية لوبيز فى نسخة طبق الأصل من الفستان الذى ارتدته سيلينا فى حفل توزيع جوائز جرامى عام 1994.

تم تصوير مشهد المستشفى بعد وفاة سيلينا مرة واحدة، ما جعل جميع الحاضرين يبكون. قالت لوبيز إن ذلك جعلها تقدر الحياة أكثر.

ميشيل ويليامز فى دور مارلين مونرو

لقد كانت مارلين مونرو أيقونة للعديد من الشابات فى كل مكان. كانت لديها أيضًا قصة مأساوية للغاية، خاصة خلال الفترة التى كان فيها نظام الاستوديو يسيطر على الممثلة. من الصعب العثور على شخص ما ليلعب دور مونرو، ومن الصعب حتى التفكير فى أى ممثلة ستتولى هذا الدور. فى «أسبوعى مع مارلين»، تولت ميشيل ويليامز دور نورما جين وأثارت إعجاب الجماهير بأدائها. كانت ويليامز تشبهها كثيرًا، خصوصًا بعينيها الزرقاوين، وكان صوتها متوافقًا تمامًا مع صوتها. وبدلاً من تصوير شخصية مونرو، حصل المعجبون على فرصة لرؤية كيف كانت نورما جين.

كانت ميشيل ويليامز هى الممثلة الوحيدة التى التقى بها المنتجون أثناء عملية اختيار الممثلين، وقال المخرج سيمون كيرتس إنها الممثلة الوحيدة التى سعى للحصول عليها لهذا الدور. أكدت ويليامز أن فكرة تصوير مونرو كانت شاقة، ولكن عندما انتهت من قراءة السيناريو، عرفت أنها تريد الدور. ثم أمضت ستة أشهر فى قراءة السير الذاتية والمذكرات والرسائل والقصائد والملاحظات عن مونرو والصور الفوتوجرافية وشاهدت أفلامها واستمعت إلى التسجيلات. وزادت من وزنها للقيام بهذا الدور، وعملت مع مصممة الرقصات للمساعدة فى إتقان مشية مونرو.

إيدى ريدماين فى دور ستيفن هوكينج

كل ما احتاجه ريدماين هو زوج من النظارات، ليبدو تمامًا مثل ستيفن هوكينج. كان من الصعب مشاهدة هذا الفيلم بسبب كل ما مر به هوكينج. كان يتمتع بعقل لامع وفعل الكثير من أجل عالم العلوم حتى من خلال إعاقته. كان على ريدماين أن يتقن سلوكيات وكلام هوكينج لتصويره بدقة. فعل ريدماين أى شىء بدقة.

خواكين فينيكس.. جونى كاش

‏Walk The Line هو الفيلم الذى جعل المشاهدين يقعون فى حب خواكين فينيكس وريس ويذرسبون. كلاهما يشبه جونى كاش وجون كارتر. عندما حمل فينيكس ذلك الجيتار واعتلى المسرح، بدا وكأنه نجم ريفى. لقد التزم فينيكس دائمًا بجميع أدواره، ويبدو الأمر كما لو أنه اختار هذا الدور ليتمكن من سرد قصة كاش.

تعود أصول الفيلم إلى حلقة عام 1993 من دكتور كوين، امرأة الطب. فى ذلك العام، كان كاش ضيفًا على البرنامج، حيث أصبح هو وجون كارتر صديقين لجين سيمور، نجمة العرض، وزوج سيمور السابق جيمس كيتش الذى كان يقوم بإخراج الحلقة. بحلول منتصف التسعينيات، طلب كاش من كيتش أن يصنع فيلمًا عن حياته، بدأ هو وسيمور المرحلة العملية بسلسلة من المقابلات. فى عام 1997، كانت المقابلات أساسًا لسيناريو كتبه جيل دينيس فيلم. التقى فينيكس بكاش قبل أشهر من سماعه عن الفيلم. عندما قرأ فينيكس السيناريو، شعر بأن هناك عشرة ممثلين آخرين على الأقل سيكونون أفضل فى هذا الدور.