نجم الأهلي السابق: كولر "بيذاكر كويس" وانتظروا أداء أفضل

أثنى عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق على أداء السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي الحالي مشددا على أنه لديه ميزة مهمة وهي قدرته على دراسة الخصم جيدا.

وقال الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر بيذاكر الخصم كويس، وعشان كدة قدر يقدم مباراة جيدة أمام علي ماهر ويفوز على المصري برباعية".

وأضاف: "الأهلي أدائه هيكون أحسن من كدة الفترة اللي جاية بسبب الانسجام اللي هيجي مع الوقت".

واختتم: "كثرة المباريات ستعيد مستوى لاعبي الأهلي بشكل تدريجي وهذا الأمر سيفيد الفريق ككل".

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج

ويستعد الأهلي لمواجهة سانت جورج الإثيوبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في السابعة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.