انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية

انطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024، منذ قليل، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأجريت عمليات التفتيش على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أية أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش.

وبدأت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المركزية أعمالها وغرف عمليات المديريات التعليمية والإدارات التعليمية على مستوى جميع المحافظات.

موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية بشكل يومي لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني التجارية والصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز حتى يوم 6 يونيو 2024.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئاسة عموم امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

توجيهات بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعداد الجيد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتوفير جميع الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، وأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

إجراءات منع الغش في امتحانات الدبلومات الفنية 2024

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بضبط لجان السير وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة منع اصطحاب المراقبين أو الطلاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية.