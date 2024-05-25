سفاح التجمع الخامس.. استدرج السيدات داخل غرفة نوم «معزولة الصوت» ودفنهن بالصحراء

على غرار سفاح الجيزة الشهير بـ"القذافي".. شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة جريمة بشعة، حيث أقدم شخص “سفاح التجمع ” على قتل ٣ فتايات داخل شقة بذات المنطقة، ووزع جثميناهن في أماكن متفرقة على الطريق الصحراوي.

سفاح التجمع الخامس .. التحريات الأولية توصلت إلى أن المتهم اتخذ شقة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لممارسة نشاطه الإجرامي، وكان يستدرج الفتيات إلى داخل هذا المسكن لممارسة الأفعال المخلة بالآداب ويقتلهن ويتخلص من الجثث.

الواقعة البشعة التي شهدها الحي الراقي بالتجمع الخامس، خلال الساعات القليلة الماضية، كانت بدايتها بعثور الأجهزة الأمنية على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بصحراء بورسعيد بالتزامن مع ورود بلاغ مماثل بالإسماعيلية، ليربط رجال المباحث بين الجريمتين، وبتتبع خيوط الجريمة البشعة والربط بينهما وإجراء التحريات والفحص، تبين أن القاتل واحد ارتكب الجريمتين داخل شقة في التجمع الخامس، وتخلص من الجثتين بإلقائهما بمكاني العثور عليهما، لتسدل الستار عن أخطر سفاح وما زالت التحريات والتحقيقات جارية وتكشف مفاجآت بشعة حول هذه الواقعة وجرائم الجاني.

ودلت التحريات أن المتهم مصري مزدوج الجنسية من محافظة الإسكندرية، كان يقيم خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة، وعاد ليسكن في شقة بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس.

انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الجريمة، وأجرت معاينتها للحادث، وانتدبت خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، مكان استدراج الضحايا والتعدي عليهم، وتم التحفظ على الجثتين، وفحص بلاغات التغيب للوصول إلى هويتهما.

كما انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثث الفتيات التي عثر عليهما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها ونوعية أداة القتل المستخدمة في سلاح جرائمه.

ورفعت الأدلة الجنائية الآثار البيولوجية والبصمات الموجودة بمسرح الجريمة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة وتفريغها.

واستدعت النيابة العامة حارس العقار وعدد من السكان المقيمين في ذات العقار لسماع أقوالهم ومناقشتهم حول الواقعة.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل 3 سيدات، والمعروف إعلاميًا بـ«سفاح التجمع»، وقالت إنه شخص مزدوج الجنسية،

وأكدت التحريات، أن المتهم قام باستئجار شقة سكنية في كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وتم إعداد غرفة داخل الشقة معزولة الصوت، وتشير التحريات إلى أن المتهم ارتكب جرائمه فيها.

كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة فتاتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فر هاربا بعد ارتكاب الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه.