يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لخوض منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بمواجهة سان جورج الأثيوبي.

ويبحث الأهلي عن الحفاظ على لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد الرياضي المغربي، خاصة بعدما خسر الأهلي أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وسان جورج على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

وكان الأهلي قد اكتسح المصري في آخر مبارياته، برباعية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو لعرض بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

واجتمع كولر باللاعبين في حضور خالد بيبو مدير الكرة والجهاز الفني، للحديث عن مواجهة سانت جورج الإثيوبي، وأهمية انطلاقة الفريق في دوري الأبطال باعتبار الأهلي حامل اللقب.