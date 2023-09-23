ميندي.. أرقام صادمة تضع علامة استفهام حول حراسة مرمى الأهلي

يمثل مستوى الحارس السنغالي إدوارد ميندي لغزًا كبيرًا لدى جماهير النادي الأهلي السعودي، منذ انضمامه في انتقالات الصيف الأخيرة.

جماهير الأهلي كانت تعول على تألق الحارس السنغالي لكنها تفاجأت بمستوى مختلف وأخطاء متكررة لميندي في حراسة المرمى كان آخرها في الكلاسيكو أمام النصر، جعلها تضع علامات استفهام حول أسباب تراجع مستواه على الرغم من تألقه مع ناديه السابق وحصوله على جائزة أفضل حارس في العالم.

ميندي وأرقام صادمة:

يعيش ميندي صاحب الـ31 عامًا لحظات صعبة مع الأهلي منذ انطلاق الدروي السعودي، إذْ استقبلت شباكه 13 هدفًا في 7 مباريات فقط، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في مباراتين فقط، ما جعله يبتعد عن التشكيلة المثالثة لكل الجولات الماضية في المسابقة.

يعد الأهلي هو أضعف فرق القمة من الناحية الدفاعية بالتساوي مع الشباب، بينما يمتلك الاتحاد الدفاع الأقوى حتى الآن باستقبال 5 أهداف فقط.

خسر الأهلي أمام النصر ب4 أهداف لثلاثة، مساء الجمعة في الجولة السابعة من الدوري السعودي، ما دفع جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإلقاء اللوم على الحارس السنغالي بتسببه في الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو.

يحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وخسارتين وسجل 16 هدفًا خلال مبارياته الـ7 الماضية.

يستعد الأهلي لمواجهة العين، يوم الثلاثاء المقبل، في دور 32 من بطولة كأس الملك السعودي، على أن يستأنف منافسات الدوري السعودي، يوم السبت نهاية الشهر الجاري بمواجهة الاتفاق في الجولة الثامنة.