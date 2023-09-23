إصابة 3 أشخاص في حريق محطة وقود بمدينة نصر

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق هائل اندلع بمحطة وقود بمدينة نصر، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق محطة وقود بمدينة نصر

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى محطة وقود بشارع الميثاق زهراء مدينة نصر.

ودفعت قوات الحماية المدنية على الفور بـ 4 سيارات إطفاء وانتقل قوات الشرطة والاسعاف ورئيس حى شرق مدينة نصر والقيادات التنفيذية الى مكان البلاغ .

وتعامل رجال الإطفاء مع النيران، وجرى فرض كردون أمنى، ومحاصرة ألسنة اللهب بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع خطر الامتداد واخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، وجارى العرض على النيابة العامة .