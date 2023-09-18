تفاصيل إصابة ٥ أشخاص في حريق شقة سكنية بالعبور

تعرض ٥ أشخاص من أسرة واحدة للإصابات مختلفة، جراء حريق شب في شقة سكنية بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال مالك الشقة وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

إصابة ٥ أشخاص في حريق شقة سكنية بالعبور



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من النجدة مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود مصابين أمام مسجد الاسراء والمعراج بالعبور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإطفاء والإسعاف وتم إخماد الحريق.



وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع فى عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة 2 بحروق و2 بكسور وكدمات وان السيدة وزوجها وابنها في حالة خطيرة ، وتم نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج.



وأصيب شخص باختناق، وتم نقله للمستشفى لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

كما لقي عامل مصرعه، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة – القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي،. وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.



على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ز"، 39 سنة، عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.



وقد جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.