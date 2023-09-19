عاجل
وفاة 5 جنود من الجيش المالي في هجوم
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق شب بمنزل في الفيوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل قرية السليين بمركز سنورس، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية السليين بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق.

 وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابق واحد، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مواد متعلقة

تفاصيل وفاة سيدة عجوز بالجيزة: المتهم ضربها بكرسي خشب وسرق ذهبها

إصابة 25 شخصًا بحالة تسمم لتناولهم وجبة فاسدة

الجريدة الورقية