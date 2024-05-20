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حزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال في ثكنة راميم بـ 7 صواريخ بركان
الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال في ثكنة راميم بـ 7 صواريخ بركان

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ظهر اليوم الاثنين مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة ‏راميم بصواريخ بركان، مؤكدين إصابتها إصابة مباشرة. ‏

وأفادت قناة 12 العبرية، بأن 7 صواريخ إطلاقت تجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في راميم بالجليل الأعلى.

 

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ثكنة ‏راميم بصواريخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

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