زيادة وزن هنا الزاهد بفستان الزهور.. ومتابع: أنتي حامل (صور)

خضعت الفنانة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمي لجلسة تصوير جديدة لتخطف الأضواء لزيادة وزنها وجمالها أمام جمهورها.

وتألقت هنا الزاهد صاحبة الذوق الراقي بإطلالة مبهجة للغاية، حيث ارتدت فستان قصير، مجسم، صمم من قماش ناعم ذا أرضية بيضاء مزهرة بالورود البينك والفوشيا واغصان الشجر الخضراء لتبدو كزهرة في البستان، عكس الفستان زيادة ووزنها مما ظن جمهورها بأنها حامل في شهورها الأولى.

تزينتب ببعض المجوهرات الذهبية مع حقيبة اليد انيقة التصميم.

أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل المموج منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994 -) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

الحياة الشخصية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا.

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

السيرة الفنية

ظهرت هنا لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.