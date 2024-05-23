رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2023-2024.

وقال أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل ستكون متاحة فور صدورها.

إتاحة نتيجة الفصل الدراسي الفصل بالقاهرة

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة إتاحة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثاني الإعدادى على الموقع الرسمى للمديرية.

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني ستكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني ستكون مجانية لجميع الطلاب

بجميع المدارس.

ولفتت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنها ستعلن نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتحري الدقة والشفافية فى أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتصحيح.

وللتعرف على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في محافظة القاهرة (اضغط هنا).

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في جميع المحافظات.

وأدى طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مختلف المحافظات حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وخضعت امتحانات الفصل الدراسي الثاني صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس لإشراف المديريات التعليمية ولها الصلاحيات كافة لحماية الامتحانات.