بولندا تستقبل 28 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين وصول نحو 28 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 63ر15 مليون لاجئ.

وذكرت الوكالة حسبما أفاد راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 29 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس (الأحد) عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 88ر13 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين وصول نحو 28 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 63ر15 مليون لاجئ.

لفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.