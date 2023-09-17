بولندا تستقبل 29 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد وصول نحو 29 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 603ر15 مليون لاجئ.

وذكرت الوكالة - حسبما أفاد راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 13 ألفا و854 أوكرانيا غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 854ر13 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.