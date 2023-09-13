الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: وصول أكثر من 26 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

اللاجئون الأوكرانيون
اللاجئون الأوكرانيون

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء وصول 26 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 491ر15 مليون لاجئ.

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ونقل راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة قولها "إن نحو 24 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم مرة أخرى"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 752ر13 مليون شخص.

 حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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