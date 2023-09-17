الأوقاف: إقبال كبير على الدروس المنهجية للواعظات بمساجد الجمهورية

أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

فمن مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏وفاء عبد السلام في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد يوسف الصحابي بالنزهة القاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة نهلة قدري عبدالحميد في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد موسى بن نصير بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة جيهان ‏يس في مادة السيرة النبوية والأخلاق‎.‎

ومن مسجد السيدة خديجة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ماجدة حماية الله في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الحسينية بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة أسماء عبد الفتاح في مادة السيرة والتاريخ.

ومن مسجد جاردينيا بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة راوية خليل في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الرحمة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة منال جمال ‏الدين في مادة السيرة النبوية والأخلاق‎.‎

ومن مسجد مصطفى محمود بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة سعاد أيوب في مادة السيرة النبوية والأخلاق‎.‎

ومن مسجد العزيز الحكيم بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة كاميليا محمد ‏كامل في مادة السيرة النبوية والأخلاق‎.‎

ومن مسجد النور المستقبل بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة دعاء ذكي في مادة السيرة النبوية والأخلاق‎.‎

مسجد فجر الإسلام بالفيوم

ومن مسجد فجر الإسلام بالفيوم أقيم الدرس المنهجي للواعظة هبة مختار علي في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد الكبير بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة نهى المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد النصر بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة عزة المصري في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الكبير بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان أحمد شعبان في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد البحري الجديد بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة فاطمة محمد إبراهيم الجوهري في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الهدى بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة أميرة جوهر في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد الحاج عبد العال بطهطا سوهاج أقيم الدرس المنهجي للواعظة جيهان تمام عطية في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة مرفت عزت في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة حنان الحسيني في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد منشية البكري بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏رابحة صلاح الدين مصطفى في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد ماجد شاكر بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏مها رضوان في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الأميرة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة نسرين ‏شطا في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الرياض بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة سميحة جودة في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد أبو بكر الصديق بفاقوس الشرقية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏رضا محمد حسين في مادة التفسير وعلوم القرآن‎ ‎.‎

ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة مروة إسماعيل ‏محمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد القديم بالمنوفية أقيم الدرس المنهجي للواعظة هانم عبد الرحمن في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد سيدي عون بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة رشا شعبان ‏صابر في مادة التفسير وعلوم القرآن‎.‎

ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة السيد ‏أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن‎.‎‏ ‏

ومن مسجد نور المنصورة بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة ولاء مصطفى بكر البطة في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد المصطفى بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة أسماء محمد ‏محمد أبو رضوان في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد سيدي عون بالمنصورة أقيم الدرس المنهجي للواعظة رشا شعبان صابر في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الشهداء بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة بهيرة خير الله في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الرحمة بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للمرشدة الدينية هلا السيد رمضان في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الهدى بالإسكندرية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏ناهد حسن عمران في مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد النصر مركز ببا بني سويف، أقيم الدرس المنهجي للواعظة نرمين ‏ أحمد نادي في مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد خالد بن الوليد بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة نيفين أحمد عبد الله في مادة الفقه‎.

ومن مسجد السلام بالمنوفية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة زينب البرماوي في مادة الفقه‎.

ومن مسجد توكل بالغربية أقيم الدرس المنهجي للواعظة مرفت السيد موسى.

ومن مسجد عبدالمجيد قادوس بالمحلة الكبرى بالغربية أقيم الدرس المنهجي للواعظة نعمات العطار.

ومن مسجد باب السلام بالغربية أقيم الدرس المنهجي للواعظة ماجدة إبراهيم موسى.