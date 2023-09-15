الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجدًا اليوم

انطلقت اليوم الجمعة 15/ 9/ 2023م عشر قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

١- مديرية أوقاف القليوبية (بتمدة – بنها)

٢- مديرية أوقاف الشرقية (ديرب نجم)

3- مديرية أوقاف الغربية (قطور)

4- مديرية أوقاف الإسكندرية (العجمي والدخيلة)

5- مديرية أوقاف البحر الأحمر (رأس غارب)

6- مديرية أوقاف المنوفية (سرس الليان)

7- مديرية أوقاف المنيا (بني روح – دير مواس)

8- مديرية أوقاف الوادي الجديد (الخارجة)

9- مديرية أوقاف جنوب سيناء (نويبع)

10- مديرية أوقاف دمياط (السرو)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم بحمد الله تعالى افتتاح ( 22) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها ( 14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 175 ) مسجدًا منها ( 127 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 48) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير

مديرية أوقاف دمياط

2. بدوي بالناصرية - فارسكور

مديرية أوقاف الجيزة

3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير

5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير

6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى

7. التربية جنا كليس - النمرية – مركز أبو المطامير

8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي

10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة

11. الهدى – شم القبلية – مغاغة

12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص

مديرية أوقاف الغربية

13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى

مديرية أوقاف قنا

14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى

مديرية أوقاف قنا

2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط

3. الحسن والحسين – بندر فرشوط

4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

5. عزبة الشريف – عزبة الشريف - الأبعادية - مركز دمنهور

6. المرادني – مدينة دمنهور

7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار

8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور