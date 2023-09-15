الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجدًا اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

 

انطلقت اليوم الجمعة 15/ 9/ 2023م عشر قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
١- مديرية أوقاف القليوبية (بتمدة – بنها)
٢- مديرية أوقاف الشرقية (ديرب نجم)
3- مديرية أوقاف الغربية (قطور)
4- مديرية أوقاف الإسكندرية (العجمي والدخيلة)
5- مديرية أوقاف البحر الأحمر (رأس غارب)
6- مديرية أوقاف المنوفية (سرس الليان)
7- مديرية أوقاف المنيا (بني روح – دير مواس)
8- مديرية أوقاف الوادي الجديد (الخارجة)
9- مديرية أوقاف جنوب سيناء (نويبع)
10- مديرية أوقاف دمياط (السرو)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى تم بحمد الله تعالى افتتاح ( 22) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها ( 14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 175 ) مسجدًا منها ( 127 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 48) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير
مديرية أوقاف دمياط
2. بدوي بالناصرية - فارسكور
مديرية أوقاف الجيزة
3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط
مديرية أوقاف البحيرة 
4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير
5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير
6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى
7. التربية جنا كليس - النمرية – مركز أبو المطامير 
8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي
10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة
11. الهدى – شم القبلية – مغاغة
12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص 
مديرية أوقاف الغربية
13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى
مديرية أوقاف قنا
14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى
مديرية أوقاف قنا
2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط
3. الحسن والحسين – بندر فرشوط
4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة 
5. عزبة الشريف – عزبة الشريف - الأبعادية - مركز دمنهور
6. المرادني – مدينة دمنهور
7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار 
8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور

الجريدة الورقية