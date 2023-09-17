الأوقاف بأسيوط تفتتح مسجدين جديدين الجمعة المقبلة

تفتتح مديرية الأوقاف في محافظة بأسيوط، مسجدين جديدين في الجمعة المقبلة وسيتم الافتتاح بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد غفير من أهالي القريتين.

ويأتي الافتتاح في إطار جهود مديرية الأوقاف لتوفير المزيد من المساجد لخدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجات الأهالي في قرى المحافظة وستكون الجمعة المقبلة فرصة للمصلين للصلاة في المسجدين الجديدين واستخدامهما في الأعمال الدينية والخدمات الاجتماعية.

يتميز المسجد الأول الذي سيتم افتتاحه بقرية نزلة ضاهر بمركز ديروط بتصميمه الفريد والجميل. وقد تم تجهيزه بكل الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل إقامة الصلوات وتوفير أماكن ملائمة للمصلين.

أما المسجد الثاني الممتد في قرية خارفة بمركز ديروط، فقد تم بناؤه بتبرعات سخية من أهالي القرية ومحسنين من خارج المحافظة، وتم تصميمه وفقًا للمعايير الإسلامية والمعمارية التقليدية وسيكون المسجد مكانًا هامًا لأداء الصلاة ولأنشطة ثقافية وتعليمية مختلفة للجماعة المحلية.

وقد أشاد الأهالي المقيمين في قرية نزلة ضاهر وقرية خارفة بجهود مديرية الأوقاف في إقامة المساجد الجديدة، معبرين عن سعادتهم وامتنانهم لهذه المبادرة القيمة التي ستخدم الأمة وتأتي بالفائدة للمجتمع.

ويعزز فتح هذين المسجدين الجديدين في باسيوط القدرة التنموية والرقي الاجتماعي في المنطقة، إضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية الإسلامية وتعزيز الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع المحلي تتأمل مديرية الأوقاف في استخدام المساجد الجديدة كمراكز فعالة للتوعية المجتمعية والتثقيف الديني، إلى جانب خدمة احتياجات المسلمين في القرى المحيطة.

بهذا الافتتاح المنتظر، تؤكد مديرية الأوقاف في باسيوط التزامها بتقديم الخدمات الدينية والاجتماعية للمجتمع المحلي وبذل كل الجهود لتحقيق الرفاه العام والازدهار في المحافظة.