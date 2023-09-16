مواطن من بني سويف للسيسي: إنت اللي حييت الدولة (شاهد)

أعرب أحد المواطنين من محافظة بني سويف عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية سدس الأمراء.

وقال السيسي: "أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدا أنت البركة بتاعتنا وإنتا اللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس" وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.

قدم أحد المواطنين بمحافظة بني سويف، في قرية سدس الأمراء، “سبحة” هدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال زيارته لمسكنه.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ببني سويف.

أهالي قرية سدس الأمراء:

وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعد المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظة بني سويف:

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.