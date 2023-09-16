السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مواطن بمحافظة بني سويف يهدي السيسي سبحة (شاهد)

مواطن يهدي للسيسي
مواطن يهدي للسيسي سبحة

 قدم أحد المواطنين بمحافظة بني سويف، في قرية سدس الأمراء، “سبحة” هدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال زيارته لمسكنه.

 

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 ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ببني سويف.

 

 أهالي قرية سدس الأمراء:

  وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعض المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

 محافظة بني سويف:

  ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

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