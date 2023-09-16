السيسي لأهالى بنى سويف: حياة كريمة بكم أنتم ومحدش يقدر يوقفنا عن الطريق (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالى محافظة بنى سويف الذين احتشدوا لاستقباله في زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف:" خلوا بالكم إن حياة كريمة بكم أنتم وأنا أشكركم جميعًا".

وتابع السيسي:"إنه لا أحد يستطيع أن يوقفنا أبدًا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه وإحنا قادرين نغير حياة أهالينا".

أهالي قرية سدس الأمراء:

وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعد المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظة بني سويف:

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.