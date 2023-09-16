نشرة أخبار التوك شو.. ليبيا تضمد جراحها وتشكر مصر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



أكد فتحي الريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن الكارثة كبيرة جدًا في مدينة درنة، إذ إن حجمها ضخم من حيث الضحايا والمفقودين والمباني التي هُدمت والمتاجر، والمدارس، والأراضي الزراعية، حيث أن حجم الكارثة كبير جدًا ولا يمكن وصفه على الإطلاق في الوقت الحالي.



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النواب الليبي: نشكر مصر حكومة وشعبًا على مساعدتها ومساندتنا (شاهد)



أدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة - وهو الأقوى على الإطلاق في المغرب- إلى وفاة ما يقرب من 3000 شخص، وإصابة أكثر من 5600، وتشريد الكثيرين، منذ أن ضرب في 8 سبتمبر محافظة الحوز، جنوب غربي المملكة.

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تضرر 100 ألف طفل مغربي من الزلزال (شاهد)



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الأمة العربية لا تُنسى، خصوصًا موقفه الأخير تجاه الشعب الليبي، والذي يعتبر واحد من المواقف السباقة تجاه الأزمة الليبية.

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مصطفى بكري: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي و"الناس برا بتقول يا بختكم به"



حذَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل، من خطورة انتشار الأمراض عبر المياه في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك خبراء أوروبيين موجودون على الأرض في ليبيا لمتابعة هذا الأمر.

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الاتحاد الأوروبي: "الكارثة في ليبيا غير مسبوقة"(فيديو)



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر حتى الخميس 21 سبتمبر 2023.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع (شاهد)



ضرب إعصار دانيال، السواحل الشرقية لليبيا، وبالتحديد مدن بنغازي والبيضاء وسوسة والمرج وشحات بالإضافة إلى مدينة درنة، التي كانت أكثر المدن الساحلية الليبية تضررًا جراء هذا الإعصار، مخلفًا قتلى وجرحى ومفقودين قدّرتهم السُلطات الليبية بآلاف الضحايا.

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انتشار الجثامين في شوارع ليبيا يهدد بالملاريا والكوليرا (شاهد)



كشف المهندس أحمد الليثي، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، عن مخاطر وتحديات استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي، مؤكدا أن هذا الاستخدام يحمل معه عدة سلبيات تستدعي الانتباه والتأمل.

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خبير يكشف خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي (فيديو)



وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد بأنه الكارثة الأكبر في تاريخ ليبيا، موضحًا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تمامًا جراء هذا الإعصار.

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الجيش الليبي: نعيش أكبر كارثة في تاريخ البلاد ونشكر القيادة المصرية (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا، وسبب دمارا هائلا في مدن ليبية عدة، وفي مقدمتها مدينة درنة، مقدما العزاء للشعب الليبي الشقيق على ضحايا الإعصار المدمر.

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عمرو أديب عن إعصار دانيال بليبيا: 20% من درنة اختفت (فيديو)



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل الاجتماعي كان له ضررا كبيرا، معقبا: "دار الإفتاء المصرية لديها وحدات بحثية لرصد أخبار التريند لتصحيح سلبياته.

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المفتي: لدينا وحدات بحثية لرصد أخبار التريند (فيديو)

