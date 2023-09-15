الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر حتى الخميس 21 سبتمبر 2023.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك" بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر حتى الخميس 21 سبتمبر 2023.

السبت 16 سبتمبر:

أكد الهيئة أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأحد 17 سبتمبر والإثنين 18 سبتمبر:

أشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة لشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الثلاثاء 19 سبتمبر:

قالت الهيئة: “إن هناك نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة”.

الأربعاء 20 سبتمبر والخميس 21 سبتمبر:

وتوقعت الهيئة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.