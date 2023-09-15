مصطفى بكري: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي و"الناس برا بتقول يا بختكم به" (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الأمة العربية لا تُنسى، خاصة موقفه الأخير تجاه الشعب الليبي، والذي يعتبر واحد من المواقف السباقة تجاه الأزمة الليبية.

وتابع “بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، : "أنا بقولك يا سيادة الرئيس، الشعب المصري شعب أصيل، وصمودك وقوتك إحنا محتاجينه، إحنا محتاجينه الفترة اللي جاية، أنا بقولك الكلام ده في ظل حملات لا تتوقف على الرئيس السيسي من أشخاص معادية".

وواصل: " أنا كنت على ثقة أن الجيش هيحمي الدولة بعد 25 يناير، وبعد 30 يونيو، وعلى ثقة ان القضاء المصري دائما على حق ولن يصدر حكم إلا عادلا في وقت كان يتم مهاجمة المحاكم"، لافتا إلى أن لديه ثقة أن مصر قادرة على هزيمة أي مؤامرات، ونصل إلى بر الأمان بثقة ويقين وإيمان، من خلال تكاتف الشعب والجيش وكل مؤسسات الدولة المصرية

وأشار بكري إلى أنه حينما كان في زيارة سابقة إلى ليبيا، كان المواطنين يتحدثون معه عن الرئيس السيسي، "والله الناس كانوا بيقولولي يا بختكم على الرئيس السيسي"، مستطردا:" مصير القائد السيسي ارتبط بمصير هذا الوطن وأن لديه مشروع وطني لازم يكمله"



وأوضح أن معدلات النمو، كانت ناجحة للغاية قبل انتشار فيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التى سببت أزمات اقتصادية لكل دول العالم.، لافتا إلى أن التاريخ سيحكم لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروعاته التنموية التي شملت كافة أرجاء الجمهورية.

واستطرد أن مشروعات التنمية التي نفذها الرئيس السيسي نهضة حقيقة للمواطن، لافتا إلى إن الدولة تدفع ثمن ما فعله الإخوان في كافة المؤسسات عقب 2011.