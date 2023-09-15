تضرر 100 ألف طفل مغربي من الزلزال (شاهد)

أدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة - وهو الأقوى على الإطلاق في المغرب- إلى وفاة ما يقرب من 3000 شخص، وإصابة أكثر من 5600، وتشريد الكثيرين، منذ أن ضرب في 8 سبتمبر محافظة الحوز، جنوب غربي المملكة.

وتضرر الأطفال إلى حد كبير بسبب الزلزال في المغرب، فمنهم من فقد حياته، ومنهم من نجا بنفسه ولكنه يعاني الصدمة، بعد هول الكارثة، يقدر عدد الأطفال الذين لحقت بهم أضرار مباشرة بسبب الزلزال حوالي 100 طفل.

100 ألف طفل مغربي تضرروا جراء زلزال مراكش

وعرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، قرابة 100 ألف طفل مغربي تضرروا جراء زلزال مراكش.

ويظهر الفيديو على قارعة طريق إحدى المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، تمتد أيادي عدد من الأطفال نحو السيارات العابرة، كمن يستجدون المارة. هؤلاء الصغار أخذوا مكانهم على جانب الطريق منذ ستة أيام، آملين أن تتوقف لأجلهم سيارة.

بعد عشرين دقيقة تقف عند الأطفال سيارة، وعلى متنها ثلاثة أشخاص هولنديين انطلقوا من أيندهوفن يوم السبت، وتمكنوا من جمع 8 آلاف يورو خلال ساعات قليلة لمساعدة الأطفال.

23 تلميذا هم زملاء هؤلاء الصغار قضوا بسبب الزلزال، "عندما ارتجت الأرض حاولوا مغادرة بيوتهم، ولكن الجدران انهارت فوق رؤوسهم".