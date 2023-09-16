عمرو أديب عن إعصار دانيال بليبيا: 20% من درنة اختفت (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا، وسبب دمارا هائلا في مدن ليبية عدة، وفي مقدمتها مدينة درنة، مقدما العزاء للشعب الليبي الشقيق على ضحايا الإعصار المدمر.

فيه ناس غرقت فوق أسطح البيوت

وقال عمروأديب، خلال برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، إن الإعصار المدمر والانهيار لسدين؛ أنهى درنة الليبية تماما.. فيه ناس غرقت فوق أسطح البيوت، وفي مدينة اتقسمت نصين.

َوأضاف عمرو أديب، 20٪؜ من المدينة اختفت، وبعزي أشقاءنا الشعب الليبي في الكارثة الإنسانية التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الإعصار كان سببا في سقوط ضحايا بالآلاف، وأدى إلى إصابات كثيرة بأرقام مرعبة.