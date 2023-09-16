الجيش الليبي: نعيش أكبر كارثة في تاريخ البلاد ونشكر القيادة المصرية (فيديو)

وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد بأنه الكارثة الأكبر في تاريخ ليبيا، موضحًا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تمامًا جراء هذا الإعصار.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديًا في درنة، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

الشكر للقيادة المصرية على الإمداد الإنساني لليبيين

ووجه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشكر للقيادة المصرية على الإمداد الإنساني لبلاده في أعقاب كارثة الفيضانات إثر العاصفة دانيال.

وتابع: "الليبيون يعيشون حاليًا أكثر صبرا وتحملا، والكارثة قد تمثل بداية لرأب الصدع بين الفرقاء، وهذا الأمر حدث بالفعل، وقد يكون جزءا من عزاء الليبيين في هذه الكارثة".