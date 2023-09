ً الذكاء الاصطناعى يطور سلاحًا غامضا يقضى على البشرية (٢)

نسيج العنكبوت

المستوحى من ستيفن كينج

الجانب المظلم للعمل الخيرى.. ما يحدثه الذكاء الاصطناعى فى حياة البشر والجوانب الخفية فى حياة شخصيات عديدة.. هذا ما تقدمه أفلام سبتمبر التى تمنح المرء الفرصة للتفاعل مع الفيلم.

يعرض فيلم Stop Make Sense قصة أعظم فيلم موسيقى على الإطلاق، يصور المخرج الشهير جوناثان ديم الفرقة فى أفضل حالاتها المبهجة، فى هذا الترميم الجديد والكامل للذكرى الأربعين للفيلم. تم ترميم الفيلم ليتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيسها. شارك نجوم أعضاء الفرقة الأساسية ديفيد بيرن وتينا ويموث وكريس فرانتز وجيرى هاريسون جنبًا إلى جنب مع بيرنى ووريل وأليكس وير وستيف سكيلز ولين مابرى وإدنا هولت. تم تصوير العرض الحى على مدار ثلاث ليالٍ فى مسرح Pantages فى هوليوود.لتجد نفسك تتصدر قوائم أفضل الأفلام الوثائقية الخاصة بالحفلات الموسيقية على الإطلاق؛ فمنذ صدورالفيلم عام 1984، أصبح الفيلم عنصرًا أساسيًا فى عروض المسرح المستقل، وظل Talking Heads ملائمًا أكثر من أى وقت مضى. لذلك فمن المنطقى أن المخرج الذى حصل مؤخرًا على جائزة الأوسكار عن فيلم «كل شيء فى كل مكان فى وقت واحد» (والذى تضمن أغنية أصلية لديفيد بيرن )، سيدمج الفيلم فى روعته ويعيد إصداره. من المقرر أن يُعرض الفيلم المُعاد صياغته لأول مرة عالميًا فى مهرجان تورونتو السينمائى الدولى، مصحوبًا بلقاء نادر من الأسئلة والأجوبة من الفرقة الكاملة.

فيلم «Uncharitable» من إخراج وإنتاج ستيفن جيلينهال، مخرج «Waterland» و«Dangerous Woman». عن الناشط الحقوقى دان بالوتا، الذى تمت مشاهدة محاضرته «الطريقة التى نفكر بها فى الأعمال الخيرية خاطئة تمامًا» على تيد أكثر من 17 مليون مرة، وكانت مصدر إلهام لمحادثات حول كيف يمكن للجمعيات الخيرية أن تكون أكثر فعالية وكيف يمكننا دعمها.

فرصة لمعالجة تحيزنا وإصلاح الطريقة التى نفكر بها فى المؤسسات الخيرية، من خلال مقابلات مع سكوت هاريسون، ودورى مكوورتر (الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية الشبان المسيحية فى شيكاغو، مستشارة بنك النساء الأول)، وستيف نارديزى، (المحارب الجريح)، إد نورتون (CrowdRise)، جايسون راسل (كونى 2012)، ودارين ووكر (رئيس مؤسسة فورد). يكشف الفيلم الوثائقى الجانب المظلم للعمل الخيرى، ويناقش أيضاً طرقًا جذرية جديدة للعطاء يمكن أن تكون أكثر فعالية.

يقول جيلنهال: «لم يكن لأى فيلم أو برنامج تليفزيونى قمت بإنشائه تأثيرًا كما حدث مع Uncharitable، حتى قبل صدوره. بعد بضعة عروض خاصة، رأيت العقول تتحول بطرق تتجاوز ما كنت أتخيله؛ تقوم المؤسسات الخيرية بتغيير خطط أعمالها بشكل عميق ويقوم الممولين بتعديل الأولويات بطرق رئيسية. واليوم، لا يبدو هذا الأمر أشبه بإصدار فيلم، بل أشبه ببدايات حركة لإطلاق العنان لقطاع خيرى يستحق تغيير عالمنا حقًا».

بدأت فكرة الفيلم بعد أن تم إغلاق ثلاث من المؤسسات الخيرية الأمريكية الأكثر ديناميكية ونجاحًا من قبل هيئات مراقبة الأعمال الخيرية المحافظة، مما أدى إلى قطع الموارد الثمينة، عرف العديد من كبار المؤثرين فى هذا المجال أنه يجب القيام بشيء ما لإصلاح القطاع غير الربحى.

بدءًا من دان بالوتا، الذى ألهمت محادثته فى Ted Talk( التى حطمت الأرقام القياسية حول هذا الموضوع) كبار المحسنين وصانعى التغيير، يكشف هذا الفيلم الوثائقى الطويل الجانب المظلم للعمل الخيرى ويقدم طريقة جديدة جذرية للعطاء. فى دعوة عاطفية للعمل، تطالب منظمة Uncharitable بتحرير المؤسسات الخيرية من القيود التقليدية، حتى تتمكن من تغيير العالم حقًا.

Something you said last night

فيلم شيء قلته الليلة الماضية Something you said last night للمخرج لويس دى فيليبس؛ عن رين، الكاتبة الطموحة وفى منتصف العشرينيات من عمرها، ترافق والديها، منى وجيدو، وشقيقتها الصغرى، سيينا، فى عطلة منتجع شاطئى فى بلد ريفى. بينما تتنقل رين فى المنتجع، فإنها تكافح من أجل التأقلم مع طبيعة والديها المحبة ولكن المتعجرفة، وتحاول الموازنة بين التوق إلى الاستقلال مع الراحة التى يتم الاعتناء بها. تجتمع حقائق كونك من جيل الألفية المتقزم وامرأة متحولة جنسيًا هى رين. يلوح فى ذهن رين سر فصلها الأخير من العمل، وأنه بمجرد انتهاء العطلة، ستحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على دعم عائلتها.

هناك فيلم ما لا يطفو (Circle Collective) للمخرج لوكا بالسر، يقدم تأثير الوباء على صناعة السينما وصعود خدمات البث المباشر.

أما فيلم كارلوس: رحلة سانتانا للمخرج رودى فالديز.يجمع فيه كارلوس بين مقابلات جديدة مع سانتانا وعائلته؛ ولقطات أرشيفية استثنائية لم يسبق لها مثيل، بما فى ذلك مقاطع الفيديو المنزلية التى سجلها سانتانا بنفسه؛ من لقطات الحفل؛ لحظات من وراء الكواليس؛ المقابلات؛ وأكثر.

The CREATOR

أما فيلم الخالق The CREATOR للمخرج: جاريث إدواردز، وسط حرب مستقبلية بين الجنس البشرى وقوى الذكاء الاصطناعى، يتم تجنيد جوشوا (واشنطن)، عميل القوات الخاصة السابق المتشدد الذى يشعر بالحزن على اختفاء زوجته (تشان)، لمطاردة وقتل الخالق. المهندس المراوغ للذكاء الاصطناعى المتقدم الذى طور سلاحًا غامضًا لديه القدرة على إنهاء الحرب؛ والبشرية نفسها. يسافر جوشوا وفريقه من عملاء النخبة عبر خطوط العدو، إلى القلب المظلم للأراضى التى يحتلها الذكاء الاصطناعى... ليكتشفوا أن سلاح نهاية العالم الذى أُمر بتدميره هو ذكاء اصطناعى على شكل طفل صغير.

تسليم الولايات المتحدة

المخرجان كريو أنيس وروى كوينز. يقدمان عمل صادم يبدأ عندما تدعى راهبة فى دير بعيد أنها حامل بلا دنس، يرسل الفاتيكان فريقًا من الكهنة للتحقيق، قلقين بشأن نبوءة قديمة مفادها أن المرأة ستلد توأمين: أحدهما المسيح والآخر المسيح الدجال.

أما فيلم ديكس: الموسيقية DICKS: THE MUSICAL للمخرج لارى تشارلز، يكتشف رجلا الأعمال المهووسان بذاتهما (الكاتبان آرون جاكسون وجوش شارب) أنهما توأمان متماثلان فقدا منذ زمن طويل، ويجتمعان معًا للتخطيط للم شمل والديهما المطلقين غريب الأطوار.

The Kill Room

غرفة القتل للمخرج نيكول باونى قصة كوميدية غامضة تدور أحداثها حول تاجر أعمال فنية (أوما ثورمان) يتعاون مع قاتل محترف (جو مانجانيلو) ورئيسه (صامويل جاكسون) فى مخطط لغسيل الأموال يحول القاتل عن طريق الخطأ إلى قاتل محترف بين عشية وضحاها. إحساس طليعى، يجبر التاجر على لعب عالم الفن ضد العالم السفلى.

أما فيلم (باو باترول: الفيلم العظيم) للمخرج كال برونكر،عندما يسقط نيزك سحرى فى مدينة المغامرات، فإنه يمنح صغار باو باترول قوة خارقة، ويحولهم إلى الجراء الجبارة! بالنسبة إلى سكاى، أصغر عضو فى الفريق، فإن قواه الجديدة هى حلم أصبح حقيقة. لكن الأمور تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما يخرج منافس الجراء اللدود هامدينجر من السجن ويتعاون مع فيكتوريا فانس، العالمة المجنونة المهووسة بالنيازك، لسرقة القوى الخارقة وتحويل أنفسهم إلى أشرار خارقين. نظرًا لأن مصير Adventure City معلق فى الميزان، يتعين على Mighty Pups إيقاف الأشرار الخارقين قبل فوات الأوان، وسيحتاج Skye إلى معرفة أنه حتى أصغر جرو يمكنه أن يحدث فرقًا كبيرًا.

فيلم رأى العاشر Saw X للمخرج كيفن جريوترت عن عودة جون كرامر (توبين بيل). الجزء الأكثر إثارة للقلق من سلسلة SAW يستكشف الفصل غير المروى من لعبة Jigsaw الأكثر شخصية. تقع أحداث الفيلم بين أحداث SAW I وII، حيث يسافر جون المريض واليائس إلى المكسيك لإجراء عملية طبية تجريبية محفوفة بالمخاطر على أمل الحصول على علاج معجزة لمرض السرطان–ليكتشف أن العملية برمتها هى عملية احتيال للاحتيال على الأشخاص الأكثر ضعفًا. مسلحًا بهدف جديد، يعود القاتل المتسلسل سيئ السمعة إلى عمله، ويقلب الطاولة على المحتالين بطريقته العميقة المميزة من خلال الفخاخ المخادعة والمشوهة والبارعة.

عواصف جيريمى توماس للمخرج مارك كوزينج؛ حيث ينضم جيريمى توماس، المنتج الحائز على جائزة الأوسكار لأفلام مثل EO وTHE LAST EMPEROR، إلى المخرج الوثائقى مارك كوزينز فى رحلة حجه السنوية إلى مهرجان كان السينمائى، لإعطاء لمحة حميمة عن حياة الرمز الأسطورى وراء بعض الأفلام. من أكثر الأفلام شهرة وإثارة للجدل على الإطلاق. يعرض الفيلم نظرة ثاقبة لحياة تعيش خارج الإطار، ويربط بين الملحمة والحميمة، تمامًا كما فعل توماس ذلك باستمرار، مما يجعل أحلام أصحاب الرؤى الأكثر جرأة فى السينما تتحقق.

ومن ثم يأتى طيور الليل للمخرج : بول روبنسون مقتبس للشاشة من مسرحية Bea Roberts الحائزة على العديد من الجوائز، ويحكى قصة صداقة غير متوقعة بين مزارع ديفون والطبيب البيطرى الذى تم تكليفه بإعدام قطيعه الثمين.

بوبى واين: رئيس الشعب للمخرج كريستوفر شارب. حيث ولد بوبى واين فى الأحياء الفقيرة فى كمبالا، زعيم المعارضة الأوغندية، وعضو سابق فى البرلمان، وناشط وموسيقى وطنى نجم، يخاطر بحياته وحياة زوجته باربى وأطفالهما لمحاربة النظام القاسى الذى يقوده يورى موسيفينى. ويتولى موسيفينى السلطة منذ عام 1986 وقام بتغيير دستور أوغندا لتمكينه من الترشح لولاية أخرى مدتها خمس سنوات. يخوض بوبى واين الانتخابات الرئاسية فى البلاد لعام 2021، ويستخدم موسيقاه للتنديد بالنظام الديكتاتورى ودعم مهمته الحياتية للدفاع عن شعب أوغندا المضطهد الذى لا صوت له. وفى هذه المعركة، يتعين عليه أيضاً أن يواجه قوات الشرطة والجيش فى البلاد، التى لا تخشى استخدام العنف والتعذيب فى محاولة يائسة لترهيبه وإسكاته هو وأنصاره.

* فيلم Cobweb (2023)

بيت العنكبوت للمخرج : صامويل بودين، الأداء القوى الذى قدمه أنتونى ستار وليزى كابلان ليس كافيًا لإنقاذ نسيج العنكبوت المستوحى من ستيفن كينج. يعانى بيتر البالغ من العمر ثمانى سنوات من نقرة غامضة ومستمرة، من داخل جدار غرفة نومه–وهى نقرة يصر والديه على أنها كلها فى مخيلته. مع اشتداد خوف بيتر، يعتقد أن والديه (ليزى كابلان وأنتونى ستار) ربما يخفون سرًا رهيبًا وخطيرًا ويشكك فى ثقتهم.

فيلم Klokkenluider كلوكنلويدر للمخرج: نيل ماسكيل يهرب مُبلغ عن الحكومة وزوجته، من أجل سلامتهما، إلى منزل ريفى بعيد فى بلجيكا. وينضم إليهم اثنان من ضباط الحماية المباشرة، وينتظرون وصول صحفى بريطانى. Klokkenluider هو أول ظهور كوميدى غامض لأول مرة للممثل الشهير نيل ماسكيل، وهو من إنتاج بن ويتلى، ويتميز بمجموعة من العروض الرائعة.

سقوط الرحمة

MERCY FALLS سقوط الرحمة للمخرج رايان هندريك، مجموعة متماسكة من الأصدقاء–رونا (لورين لايل)، هيذر (ليلى كيرك)، سكوت (جيمس واترسون)، دونى (جو رايزينج)، آندى (إيوين سويني)–يصلون إلى المرتفعات الاسكتلندية بحثًا عن مقصورة عائلية مفقودة منذ زمن طويل. لكن رحلتهم تتحول إلى كابوس عندما يؤدى حادث مميت إلى الشك والخيانة الدموية والقتل الوحشى.

ذات مرة فى أوغندا للمخرج: كأثرىن تشوبيك، تدور أحداث الفيلم فى قلب أوغندا، حيث يتحد صديقان غير متوقعين من طرفى نقيض من العالم حول حبهما المشترك لتشاك نوريس وأفلام الحركة جونزو فى الثمانينيات. بفضل التصميم المطلق وحس الفكاهة، يتعاونون لإنشاء أفلامهم الخاصة بهم، مما يقذف Wakaliwood إلى النجومية العالمية ويجلب الضحك والبهجة للملايين. يعد هذا الفيلم الوثائقى بمثابة رحلة برية، حيث يمكنك بالتأكيد «توقع ما هو غير متوقع».

أحذية بولان للمخرج إيان بوليستون ديفيز، يأخذنا فى رحلة مضطربة عبر ذروة هوس T. Rex فى ليفربول فى السبعينيات. أنه يجسد البهجة الشديدة لهوس موسيقى الروك الساحرة من خلال تجارب مجموعة من الأطفال المتحمسين للغاية من منزل الأطفال المحلى قبل أن يغير حادث طريق مدمر حياتهم إلى الأبد.

أحذية الرجل الميت للمخرج شين ميدوز، يقوم ريتشارد (بادى كونسيدين) دائمًا بحماية أخيه الصغير أنتونى (توبى كيبيل). ريتشارد قوى وعادل، فى حين أن أنتونى المحب واللطيف بسيط التفكير. عندما يغادر ريتشارد القرية الريفية التى نشأوا فيها للانضمام إلى الجيش، تتم استضافة أنتونى من قبل سونى (جارى ستريتش)، تاجر مخدرات محلى مسيطر وشرير، وعصابته من الفتيان. يصبح أنتونى حيوانًا أليفًا ولعبة للعصابة، حيث يقومون بتعريفه بطرقهم الدنيوية الدنيئة. بعد سبع سنوات يعود ريتشارد للانتقام.

متسابقو طريق الرالى للمخرج روس فينوكور، فى RALLY ROAD RACERS لوريس يحتاج إلى السرعة ويجب عليه التغلب على افتقاره إلى الخبرة والعقبات الشخصية للفوز بسباق سيارات دولى عبر الصين لإنقاذ منزل جدته. خلال الأيام الأربعة المرهقة لرالى طريق الحرير، يتم اختبار Zhi مرارًا وتكرارًا، لكن قوة الصداقة والحب تنقذ الموقف.

فيلم أخ للمخرج كليمنت فيرجو يحتفظ فيلم Brother بالضراوة والثقل العاطفى لرواية ديفيد تشارياندى، وقد تم نقله بشكل مثير للإعجاب من صفحة إلى أخرى، حيث يستكشف الفيلم، الذى يمتد عبر ثلاثة جداول زمنية، من الطفولة إلى المراهقة وحتى سن البلوغ، العلاقة المتقلبة بين شقيقين جامايكيين كنديين، يجمعهما الحب ولكن تفرقهما الظروف.