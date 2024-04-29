عاجل
في قصفٍ لطائرات الاحتلال.. استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء ١٥ شهيدًا جراء الغارة الإسرائيلية شمال مخيم البريج
الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

١٥ شهيدًا جراء الغارة الإسرائيلية شمال مخيم البريج

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية

 

استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

txt

الخارجية الإمارتية تشيد بدور مصر في مساعدة أهالي غزة (فيديو)

txt

وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة


وفي سياق متصل وقع 15 شهيدًا جراء الغارات المتواصلة على مناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

مواد متعلقة

الخارجية الإمارتية تشيد بدور مصر في مساعدة أهالي غزة (فيديو)

وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

400 طن معونات غذائية جديدة من الإمارات إلى غزة

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه من الجزائر والنرويج وسريلانكا الأزمة بقطاع غزة

البرلمان العربي يدعو لفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم المقابر الجماعية بمستشفيات غزة

مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غزة ومرافقيهم وتقدم لهم الرعاية الطبية الكاملة
الجريدة الورقية