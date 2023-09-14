رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلًا مدارس" اليوم بمدينة نصر

يفتتح الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المعرض الرئيسي أهلًا مدارس الرئيسي بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

سيعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مؤتمر صحفى بعد الافتتاح.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ القليوبية افتتحا معرضا “أهلًا مدارس” بمنطقة شبرا الخيمة ميدان المؤسسة بداية الأسبوع الجاري بتخفيضات وصلت إلى ٣٠%

يطرح معرض أهلًا مدارس كل مستلزمات العام الراسي بداية من الكشاكيل والأقلام وكل الأدوات المكتبية والشنط والزي المدرسي بأسعار أقل من أسعار السوق بنسبة ٣٠%.



كما تشارك ١١ شركة من الشركات التابعة للقابضة الغذائية في معرض أهلًا مدارس منها شركات الزيوت وشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة العامة والمصرية التى تطرح الأرز التمويني بسعر ٢٠ جنيهًا كذلك السكر بسعر ٢٠ جنيهًا للكيلو وهو سعر أقل بكثير من سعر السوق.