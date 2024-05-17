حفل زفاف ريم سامي ومحمد المغازي.. الليلة (تفاصيل)

تحتفل الليلة الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بزفافها، على رجل الأعمال محمد المغازي، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور أهل العروسين والأصدقاء والمقربين من الوسط الفني.

ريم سامي تودع العزوبية

وحرصت ريم سامي على إقامة حفل توديع العزوبية مساء أمس الخميس مع أصدقائها المقربين وبحضور زوجها المغازي.

ريم سامي تودع العزوبية

عقد قران ريم سامي

وكانت ريم احتفلت بعقد قرانها عليه في يوم 22 مارس، بحضور نخبة مميزة من نجوم الوسط الفني على رأسهم مي عمر زوجة شقيقها، ورنا رئيس وبسنت صيام.

آخر أعمال ريم سامي

على صعيد آخر، ، كانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي دورها في مسلسل "حدوتة منسية"، المكون من 30 حلقة، وشاركها البطولة النجوم سوسن بدر، وعبير صبرى، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازي، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمد على رزق، وأحمد صيام، وأمير صلاح الدين، ودعاء حكم، وهلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، وعلاء قوقه، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

كما شاركت ريم في المسلسل الكويتي "ماما غنيمة" وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، وشاركها بطولته أسمهان توفيق، وليالي دهراب، وفي فؤاد، وعبد العزيز أحمد، وأحمد السعدون، وهو من إخراج عبد الرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمي