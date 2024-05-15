عاجل.. افيخاي يطالب سكان أحياء المنشية والشيخ زايد بمغادرة مناطقهم للاشتباك مع حماس

دعا متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اهالى غزة المتواجدين في أحياء المنشية والشيخ زايد فى بلوكات 1778, 1762, 1763, 1764, 1765, 1774, 1770, 1768, 1769 ، بمغادرتها استعدادا للاشتباك مع حماس.

وقال افيخاي في بيان له: إن حماس والمنظمات الأخرى تقوم بالأنشطة الإرهابية وبإطلاق القذائف الصاروخية نحو البلدات الاسرائيلية.

وأضاف: جيش الدفاع سيعمل بقوة بشكل فوري ضدها، عليكم اخلاء المنطقة بشكل فوري الى المآوي المعروفة في غرب مدينة غزة.