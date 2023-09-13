التموين تطرح السكر والأرز بسعر ٢٠ جنيهًا للكيلو والزيت ٤٠ جنيهًا

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلا مدارس".

أفاد التقرير مشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"، وأن الشركة تشارك في 42 معرضا فرعيا بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

وأكد اللواء أحمد حسنين أن الشركة تشارك بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيه للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي، كما أشار التقرير أنه سيتم طرح كمية 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، وأشار التقرير الوارد إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

التقرير شمل أيضًا أنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.