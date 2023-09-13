عاجل
قنبلة نووية مائية تحول مدن بليبيا إلى مقابر للسكان.. فيديو روسيا تُعلن تدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة في البحر الأسود
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التموين تطرح السكر والأرز بسعر ٢٠ جنيهًا للكيلو والزيت ٤٠ جنيهًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء  أحمد حسنين  الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلا مدارس".

أفاد التقرير مشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"، وأن الشركة تشارك في 42 معرضا فرعيا بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

وأكد  اللواء أحمد حسنين أن الشركة تشارك بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيه للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي، كما أشار التقرير أنه سيتم طرح كمية 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، وأشار التقرير الوارد إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

التقرير شمل أيضًا أنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.

مواد متعلقة

وزير التموين يشكل لجانًا بكل مديرية لمتابعة جودة الرغيف والدقيق والسلع الغذائية

خالد حنفي: لابد من تحرير سعر الصرف وتنظيم واقع العملات الرقمية لجذب الاستثمارات

افتتاح معرض أهلا مدارس في قنا

محافظ القليوبية يفتتح معرض " أهلا مدارس"  بمدينة بنها

التموين تطرح حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية.. الأسعار كام

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أهلا مدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

استقرار أسعار الذهب محليًا وعيار 21 بـ 2200 جنيه

محافظ الشرقية يسلم 20 جهازًا كهربائيًا للمقبلات على الزواج
الجريدة الورقية