توماس توخيل يعلن رحيله عن بايرن ميونخ

حسم توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني موقفه من الإستمرار مع الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال خبير سوق الإنتقالات فابريزيو رومانو أن توخيل إستقر على الرحيل عن بايرن ميونخ بعد المباراة الأخيرة للفريق خلال الموسم الحالي والتي يخوضها أمام هوينهايم ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني “بوندزليجا”.

وقال توخيل في تصريحات صحفية قبل المباراة: “ سيكون هذا المؤتمر هو الأخير بالنسبة لي كمدير فني مع بايرن ميونخ ”.

وأضاف: “ كان هناك بعض المحادثات للإستمرار مع الفريق خلال الفترة الماضية لكننا لم نتوصل لإتفاق ”.

ويبحث بايرن ميونخ عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل ".