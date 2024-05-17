عادل إمام.. من هى الممثلة التي تمنى العمل معها

يحتفل اليوم زعيم الكوميديا الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84، وسط تحضيرات من مختلف الدول بهذه اليوم حيث سيتم عرض فيلم زهايمر فى دور العرض السينمائى فى مصر ودول الخليج بمناسبة عيد ميلاده .

بوستر فيلم زهايمر لعادل إمام

يعد عادل إمام أحد أبرز عمالقة السينما المصرية، الذي استطاع بلمساته الفنية ترك بصمة خالدة في عالم الفن تنتقل عبر الأجيال وتُدرس في الجامعات والمعاهد الفنية ، فأدوراه الكوميدية الممزوجة برسائل سياسية خفية لم ولن تنسى على مر العصور.

عادل إمام في شبابه

ولد عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بشهر مايو من عام 1940 ، حصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ، ومن خلالها عمل في المسرح والسينما، وكانت مسرحية أنا وهو وهي أول مسرحية يشارك بها أمام الراحل فؤاد المهندس عام(1963).

عادل إمام وفاتن حمامة

وعمل الزعيم خلال حياته الفنية أمام عملاقة الشاشات من الفنانين والفنانات ، ولكن أذيع أن هناك فنانة كان يتمنى الزعيم أن يقف أمامها في أحد الادوار.

سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

الممثلة التي تمنى عادل إمام العمل معها

وعند حديث الناقد الفني رامي متولي خلال لقائه عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد عن مسيرة عادل إمام الحافلة أشار إلى أنه تمنى في العمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث أنهما رغم تلك السنوات لم يجمعهما القدر للعمل سويًا ، ولكن سهرة تلفزيونية واحدة هي التي تمكنت من جمعهما.

عادل إمام زعيم الكوميديا

حياته الأسرية

وُلِد عادل إمام لأسرة فقيرة في 17 مايو 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، والده هو محمد إمام، كان متديناً يعمل في الشرطة، وتوفي عام 1997، بعد أن عانى لفترة من مرض آلزهايمر.

الزعيم عادل إمام

لدى عادل إمام شقيق وشقيقتان، شقيقه هو المنتج عصام إمام، وشقيقتاه إيمان ومنى، كما أن الفنان مصطفى متولي هو صهره، فهو متزوج من شقيقته إيمان إمام.

الفنان عادل امام

و درس في مدرسة الحلمية، ثم انتقل لمدرسة بنباقدان الثانوية، ثم المدرسة الثانوية المرقصية بالإسكندرية، بعد إنهائه مرحلة المدرسة؛ التحق عادل إمام بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، ومن زملاء دفعته الممثل صلاح السعدني ورئيس وزراء سورية السابق محمود الزعبي.

عادل إمام

تزوج عادل إمام من هالة الشلقاني، ولديه ثلاثة أبناء: رامي وسارة ومحمد، كما لديه ثمانية أحفاد، ثلاثة منهم أبناء لرامي، وهم: عادل وعز الدين ورُقية، وثلاثة بنات من سارة، وهم: هالة وكاميليا وأمينة، وابنتان لمحمد، وهما: خديجة وقسمت.