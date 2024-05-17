الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ممثلة إسرائيل تتعرض لموقف محرج على الهواء أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)

ممثلة الاحتلال الإسرائيلي
ممثلة الاحتلال الإسرائيلي

تعرضت ممثلة دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية إلى موقف محرج على الهواء أثناء إلقاء كلمتها بالمحكمة.

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إسرائيل تطلب من محكمة العدل رفض طلب جنوب أفريقيا للانسحاب من غزة

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خبير: مصر حائط الصد ضد كل محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية (فيديو)

وطلبت ممثلة دولة الاحتلال من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب إفريقيا الانسحاب من قطاع غزة بزعمن عدم وجود إبادة جماعية، ليخرج صوت من أحد الحاضرين "كاذبة".

وانتقدت إسرائيل القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ووصفتها بأنها "منفصلة تماماً" عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام لمحكمة العدل الدولية إن "جنوب إفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف".

وكانت بريتوريا قد دعت محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول إسرائيل إنه ضروري للقضاء على حركة حماس.

مرافعة جنوب إفريقيا

وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، يوم الخميس،أن تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وأن تنسحب انسحابا كليا فوريا من جميع أراضي القطاع.

 واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها".

وأضاف "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة"، وفقا لفرانس برس.

وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي، بحسب ما أفادت رويترز.

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