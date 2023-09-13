عاجل
قنبلة نووية مائية تحول مدن بليبيا إلى مقابر للسكان.. فيديو روسيا تُعلن تدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة في البحر الأسود
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أنغام تستعد لإحياء حفلها الغنائي بالأوبرا في دبي

أنغم
أنغم

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلها الغنائى يوم 20 من شهر أكتوبر القادم على مسرح أوبرا دبي.

طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة، وقامت أنغام بالترويج للحفل عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

أنغام

أسعار تذاكر حفل أنغام

وطرحت التذاكر بأكثر من فئة حيث بلغت الفئة الأولى 519 درهم أما الفئة الثانية فبلغت سعرها 336 درهم بينما بلغت أسعار تذاكر الفئة الثالثة 210 درهم أما الفئة الرابعة والأخير فوصل سعرها إلى 98 درهم

 

أنغام تحيى حفل مهرجان العلمين 

وأحيت مؤخرا المطربة أنغام حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العملين فى دورته الأولى والذى أقيم فى مدينة العملين الجديدة.

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم. 

 

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى إم سى" قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

 

أوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

 

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي".

بالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء  فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية.

txt

فيلم "بيت الروبى".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

أسرة الراحلة كريمان تستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية "غدا"

txt

رامى عاشور يستعد لإطلاق حفله الغنائي بساقية الصاوي

txt

وصول جثمان الراحلة كريمان لأداء صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود

txt

فيلم "العميل صفر".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

فيلم Elemental يتخطى 484 مليون دولار بشباك التذاكر العالمية

txt

منى زكي برفقة نجوم الفن من كواليس فيلم "الجواهرجي"

txt

مى فاروق تستعد لطرح أغنية "ليلة" بتوقيع محمد رحيم

txt

فيلم The Meg يتخطي 385 مليون دولار بشباك التذاكر العالمية

txt

فيلم The Nun2 يتخطى 88 مليون دولار منذ بداية طرحه

مواد متعلقة

فيلم "بيت الروبى".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

أسرة الراحلة كريمان تستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية "غدا"

رامى عاشور يستعد لإطلاق حفله الغنائي بساقية الصاوي

وصول جثمان الراحلة كريمان لأداء صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود

فيلم "العميل صفر".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم Elemental يتخطى 484 مليون دولار بشباك التذاكر العالمية

منى زكي برفقة نجوم الفن من كواليس فيلم "الجواهرجي"

مى فاروق تستعد لطرح أغنية "ليلة" بتوقيع محمد رحيم
الجريدة الورقية