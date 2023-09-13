رامى عاشور يستعد لإطلاق حفله الغنائي بساقية الصاوي

يستعد الفنان ولاعب الاسكواش السابق رامى عاشور لإحياء حفله الغنائي يوم 29 سبتمبر الجارى بساقية الصاوى ، وتم طرح التذاكر بسعر موحد 150 جنيهًا.

طرح الفنان رامي عاشور، أغنية جديدة بعنوان "توكسيك" وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

رامى عاشور

وتقول كلمات الأغنية:

"شوفت منك كتير شوفت فصيلتك ..معروفة مش سالكة شخصية توكسيك .. بتشوق كل الناس فبيبقوا ملكك .. بتحاولي مع مين لا أنا بُعدك"، وأغنية “توكسيك” من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.

وكان المنتج هاني محروس، قد طرح أغنية جديدة بعنوان "هضحك برضو" للفنان رامي عاشور، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تأتي ضمن باكورة تعاون الفنان رامي عاشور مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان وتوزيع موسيقي: إسلام رفعت ودرامز: رامي سمير وجيتار: شريف فهمي وبيز جيتار: سيكا وأكورديون: وائل النجار وناي: محمد عاطف وميكس وماستر : هاني محروس وانتاج NJ Music.

رامى عاشور

من ناحية أخري، يذكر أن طرح المغني ولاعب الاسكواش السابق رامي عاشور، فيديو كليب أغنية “عيش بزيادة” التي غناها في حفل ختام بطولة الجونة للاسكواش.

أغنية "عيش بزيادة" من كلمات رامى عاشور و ياسمين الهيوي وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى MAZ، وشارك فى التصوير كضيوف شرف منهم المهندس سميح ساويرس، وعمرو منسى، ونور الشربينى، وعلى فرج، وآخرين.

وقدمت هذه الأغنية بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق بطولة الجونة للاسكواش، وتدور حول أبطال رياضة الاسكواش والتحديات التي يواجهونها.