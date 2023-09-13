الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسرة الراحلة كريمان تستقبل العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية "غدا"

كريمان
كريمان

تستقبل أسرة النجمة الراحلة كريمان العزاء، غدا الخميس بجامع الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب، وأدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بوجود عدد من عائلتها وأصدقائها وبعض مشاهير الفن وسط أجواء من الحزن والآسي علي فراقها، وسوف يتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر.

كريمان 

رحلت عن عالمنا أمس الفنانة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

جنازة الراحلة كريمان 

غابت الفنانة كريمان عن الساحة الفنية بعد اعتزال امتد 55 عاما كشفت خلاله العديد من الأسرار عن مشوارها وأسباب غيابها واعتزالها وهى فى قمة جمالها وشبابها ونجوميتها.

صرحت الفنانة القديرة كريمان منذ فترة عن حياتها الشخصية قائلة: "اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين، وأنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن".

كريمان

كريمان الميلاد والنشأة

من ناحية أخرى، يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

 

أعمال كريمان

وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.

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