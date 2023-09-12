عاجل
البابا تواضروس يعقد الاجتماع العام بالكنيسة المرقسية..غدًا السيسي: "مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة"
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ابنة مديحة سالم تكشف طريقة تعرف والدها بوالدتها

الفنانة الراحلة مديحة
الفنانة الراحلة مديحة سالم

أوضحت بوسي صلاح الدين ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم أن الفنانة تحية كاريوكا كانت سببا في زواجها من والدها المنتج فؤاد صلاح الدين بعدما أقنعتها بفكرة الزواج من الوسط الفني.

بوسي صلاح الدين
الفنانة الراحلة مديحة سالم

كشفت بوسي صلاح الدين خلال لقائها في برنامج "الستات" من تقديم مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة "النهار"، قائلة: "والدتي تعرفت على والدي في فيلم "أم العروسة" ووقتها مكنتش بتفكر في الجواز وعاوزة تكمل في التمثيل، وفي كتير قالوا إنها لو اتجوزت مش هتقدر تكمل في الفن، لكن الراحلة تحية كاريوكا كان ليها كلمة وكلمت جدتي وأقنعتها، لأن جدتي مكنتش عايزة والدتي تتجوز من الوسط".

بوسي صلاح الدين
الفنانة الراحلة مديحة سالم

تابعت بوسي صلاح الدين إن والدها ووالدتها انفصلا وعادا بعد 20 عاما مجددا معلقه: "انفصلوا وأنا في المدرسة بابا كان منتج وكتير بيخرج ويسهر وهي بتحس إنها لوحدها وحصل قلق، وبعدها ماما إتجوزت شخص تاني أنا كنت بعتبره زي بابا، وبعد وفاته كان بابا تعب ودخل المستشفى ورجعوا لبعض".

بوسي صلاح الدين
الفنانة الراحلة مديحة سالم

مديحة سالم

ولدت مديحة سالم في 2 أكتوبر عام 1944، حصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك، لم تكمل دراستها الجامعية بسبب انشغالها في الفن، اشتهرت بدور الفتاة الصغيرة الشقية، شاركت في عدد من الأفلام منها "أم العروسة" و"لصوص لكن ظرفاء"، "آه من حواء"، "العريس يصل غدا" كما قدمت عددا من المسلسلات اتلتليفزيونية آخرها "القضاء في الإسلام" عام 2000.

ورحلت مديحة سالم عن عالمنا في 19 نوفمبر عام 2015 بعد صراع مع مرض السرطان.

txt

ريم رؤوف تربت وسط أجواء فنية: لم أفكر في التمثيل أو لدي موهبة

txt

فيلم Blue Beetle يتخطي 114 مليونًا دولار منذ بداية عرضه

txt

فيلم "ع الزيرو" يحتل المركز الرابع في السينمات أمس

txt

إيرادات فيلم "بيت الروبي" بشباك التذاكر مساء أمس

txt

فيلم أولاد حريم كريم.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

txt

إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر أمس

txt

فيلم "العميل صفر".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

رامي عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي 29 سبتمبر

txt

ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها المفاجئ (شاهد)

txt

لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة

مواد متعلقة

ريم رؤوف تربت وسط أجواء فنية: لم أفكر في التمثيل أو لدي موهبة

فيلم Blue Beetle يتخطي 114 مليونًا دولار منذ بداية عرضه

فيلم "ع الزيرو" يحتل المركز الرابع في السينمات أمس

إيرادات فيلم "بيت الروبي" بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم أولاد حريم كريم.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر أمس

فيلم "العميل صفر".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

رامي عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي 29 سبتمبر
الجريدة الورقية