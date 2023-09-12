ابنة مديحة سالم تكشف طريقة تعرف والدها بوالدتها

أوضحت بوسي صلاح الدين ابنة الفنانة الراحلة مديحة سالم أن الفنانة تحية كاريوكا كانت سببا في زواجها من والدها المنتج فؤاد صلاح الدين بعدما أقنعتها بفكرة الزواج من الوسط الفني.

بوسي صلاح الدين

الفنانة الراحلة مديحة سالم

كشفت بوسي صلاح الدين خلال لقائها في برنامج "الستات" من تقديم مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة "النهار"، قائلة: "والدتي تعرفت على والدي في فيلم "أم العروسة" ووقتها مكنتش بتفكر في الجواز وعاوزة تكمل في التمثيل، وفي كتير قالوا إنها لو اتجوزت مش هتقدر تكمل في الفن، لكن الراحلة تحية كاريوكا كان ليها كلمة وكلمت جدتي وأقنعتها، لأن جدتي مكنتش عايزة والدتي تتجوز من الوسط".

بوسي صلاح الدين

الفنانة الراحلة مديحة سالم

تابعت بوسي صلاح الدين إن والدها ووالدتها انفصلا وعادا بعد 20 عاما مجددا معلقه: "انفصلوا وأنا في المدرسة بابا كان منتج وكتير بيخرج ويسهر وهي بتحس إنها لوحدها وحصل قلق، وبعدها ماما إتجوزت شخص تاني أنا كنت بعتبره زي بابا، وبعد وفاته كان بابا تعب ودخل المستشفى ورجعوا لبعض".

بوسي صلاح الدين

الفنانة الراحلة مديحة سالم

مديحة سالم

ولدت مديحة سالم في 2 أكتوبر عام 1944، حصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك، لم تكمل دراستها الجامعية بسبب انشغالها في الفن، اشتهرت بدور الفتاة الصغيرة الشقية، شاركت في عدد من الأفلام منها "أم العروسة" و"لصوص لكن ظرفاء"، "آه من حواء"، "العريس يصل غدا" كما قدمت عددا من المسلسلات اتلتليفزيونية آخرها "القضاء في الإسلام" عام 2000.

ورحلت مديحة سالم عن عالمنا في 19 نوفمبر عام 2015 بعد صراع مع مرض السرطان.