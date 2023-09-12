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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ريم رؤوف تربت وسط أجواء فنية: لم أفكر في التمثيل أو لدي موهبة

ريم رؤوف
ريم رؤوف

كشفت الفنانة ريم رؤوف خلال تصريحاتها، عن خالها الفنان أحمد مختار، مشيرة إلى أنها حصلت على ورشة تمثيل معه وكانت تريد الحصول على ورشة تمثيل مع الفنان أحمد كمال أيضا خاصة أنه صديق مقرب لخالها لكنه لم يكن وقتها يحضر لورش جديدة.

 ريم رؤوف

ريم رؤوف: تربت في أجواء فنية وسط عبلة كامل وأحمد كمال

أشارت ريم رؤوف في حديثها، قائلة: "إنها تربت في أجواء فنية، فأحمد كمال كان صديقا لخالها لذا كانت تلتقي به وبالفنانة عبلة كامل كثيرا وتربت في منزلهما، وإيهاب نافع خال والدها، وأبناء عمومة والدها عائلة ذو الفقار وصديق والدها المقرب الفنان نبيل الحلفاوي".

 ريم رؤوف

ريم رؤوف: لم أفكر في التمثيل أو أن لديها موهبة

أضافت ريم رؤوف معلقا: "إنها لم تكن تفكر في التمثيل أو أن لديها موهبة، وحكت إنها بمجرد تخرجها من الجامعة تزوجت وأنجبت ابنتها وعملت لسنوات في مجال آخر، إلى أن بدأت التفكير في نفسها وقررت خوض تجربة التمثيل".

 ريم رؤوف
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الجريدة الورقية