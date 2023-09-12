نشرة أخبار التوك شو.. إعصار دانيال يخلف الدمار في ليبيا وحسم جدل خانة الديانة بالبطاقة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال الفنان أحمد فرحات، إنه قابل النجم الكبير فريد شوقي عندما ذهب لأول مرة للاستوديو قبل أن يمثل في فيلم "مجرم في إجازة"، معقبًا: "كان فريد شوقي بيحبني أوي، وكان حريصا على الجلوس معي، لأن دمي كان خفيف".



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أحمد فرحات: إصابتي بالغدة النخامية جعلتني أقدم دور الطفل 10 سنوات



قال أسامة هيبة، عضو غرفة الطوارئ بالبيضاء، إن الوضع في ليبيا كان كارثيًا وخرج عن السيطرة، مؤكدًا أنه لم يتخيل حجم الإعصار "دانيال".

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إعصار دانيال.. ليبيا تعلن حظر التجول وتحول مدينة لمنكوبة (فيديو)



قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال لاتزال موجودة في المناطق الغربية لمصر، وصحبتها أمطار على مدينة مطروح، موضحة أن محافظة الإسكندرية ستشهد في الساعات المقبلة سقوط أمطار.

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إعصار دانيال.. الأرصاد: قوة العاصفة تلاشت بعد مرورها على ليبيا



قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطورا وعصريا.

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وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطورا وعصريا (فيديو)



كشف طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، آخر مستجدات قضايا عمرو أديب ضد محمد رمضان ومرتضى منصور.

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تفاصيل مقاضاة عمرو أديب لمحمد رمضان ومرتضى منصور (فيديو)



شكك الإعلامي محمد الباز، في تطبيق المديريات التعليمية، لقرار وزارة التربية والتعليم، بمنع ارتداء الطالبات النقاب في المدارس.

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محمد الباز يهاجم ارتداء النقاب.. ليس من الإسلام ويسبب أزمة نفسية عميقة

قال الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي اجتاحت مدن شرق ليبيا منذ أمس الأحد قادمة من البحر المتوسط؛ بلغ 25 ضحية بمدينة البيضاء.

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إعصار دانيال.. هيئة الأسعاف الليبية تستغيث: الكارثة تفوق طاقتنا



كشف الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، سبب ظهور اللون الأخضر الملفت للانتباه على مياه شاطئ بورسعيد بعد الجدل الدائر حول هذا الأمر، خاصة بعد عاصفة دانيال

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بعد عاصفة دانيال.. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر (فيديو)

