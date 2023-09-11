تفاصيل مقاضاة عمرو أديب لمحمد رمضان ومرتضى منصور (فيديو)

كشف طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، آخر مستجدات قضايا عمرو أديب ضد محمد رمضان ومرتضى منصور.

وقال طارق جميل سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كان هناك نزاع قضائي بين عمرو أديب ومحمد رمضان وانتهى النزاع بحكم جنائي نهائي وترتب على الحكم إن عمرو أديب من حقه أن يقيم دعوة بالمطالبة بالتعويض ولكنه ديب تحدث من قبل أنه لا يحتاج إلى تعويض من محمد رمضان".

وتابع طارق جميل سعيد:" كان هناك نزاعا قضائيا بين عمرو أديب ومرتضى منصور، بعد أن تناوله الأخير بعبارات يجب أن تطرح أمام النيابة لتقرر النيابة ما إن كانت هذه العبارات تشكل جريمة محل عقاب أم لا ".

ما ردده مرتضى منصور تجاه عمرو أديب أصاب العِرض والسمعة

وأردف :" ما ردده مرتضى منصور تجاه عمرو أديب أصاب العِرض والسمعة وتوجهنا إلى النائب العام وأقمنا دعوة جنحة مباشرة وسيتم النظر فيها".