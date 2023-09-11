الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطورا وعصريا (فيديو)

المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان، وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سيكون متطورا وعصريا.

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وزير العدل يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو)

حل مشكلة الرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة 

وأضاف وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مشكلة الرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة تم معالجتها في قانون الأحوال الشخصية الجديد".

وأشار  وزير العدل: "اللجنة القائمة على قانون الأحوال الشخصية قامات قضائية من المتخصصين واستطاعوا وضع أحكام متطورة"، موضحا: "لجنة قانون الأحوال الشخصية شكات لجنة استشارية من متخصصين في الاجتماع والطب النفسي والمالية ورجال الدين".

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