أحمد فرحات: إصابتي بالغدة النخامية جعلتني أقدم دور الطفل 10 سنوات

قال الفنان أحمد فرحات، إنه قابل النجم الكبير فريد شوقي عندما ذهب لأول مرة للاستوديو قبل أن يمثل في فيلم "مجرم في إجازة"، معقبًا: "كان فريد شوقي بيحبني أوي، وكان حريصا على الجلوس معي، لأن دمي كان خفيف".

وأضاف فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المسرح المدرسي ساهم في إخراج الكثير من النجوم، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء المسرح لم يكلف الدولة شيء، خاصة وأن من يُجسد الشخصيات المختلفة هو الطلاب، خلاف أن المسرح قد يضع الطلاب على الطريق الصحيح نحو الفن.

وأوضح أن الرياضة المدرسية هي من أخرجت الكثير من النجوم في العالم الرياضي، ولذلك هناك ضرورة للاهتمام بالرياضة المدرسية مثل السابق، مشيرًا إلى أن إصابته بالغدة النخامية أدت لظهوره بشكل صغير، وجعلته يجسد دور الطفل في السينما لمدة 10 سنوات.