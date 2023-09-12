بعد عاصفة دانيال.. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر (فيديو)

كشف الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد، سبب ظهور اللون الأخضر الملفت للانتباه على مياه شاطئ بورسعيد بعد الجدل الدائر حول هذا الأمر، خاصة بعد عاصفة دانيال، قائلاً "هذه ظاهرة طبيعية ولا يوجد منها خوف بأي شكل من الأشكال .. وهذا اللون نتيجة لتجمع الطحالب علي الشاطئ فقط".

وأضاف رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هذه الظاهرة محدودة في منطقة معينة جدا ما بين 5 إلي 20 متر فقط من الشاطئ، مشيراً إلى أن اللون الأخضر الذي ظهر غير ضار نهائيا وما هو إلا طحالب بحرية تم خروجها إلي الشاطئ عن طريق حدوث دومات.

الطحالب تتكاثر بشدة وبكثرة في وقت قليل

وتابع رئيس قسم علوم البحار بجامعة بورسعيد أن الطحالب تتكاثر بشدة وبكثرة في وقت قليل وتنتشر بسهولة وتتحرك مع التيارات البحرية بسهولة.