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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إعصار دانيال.. ليبيا تعلن حظر التجول وتحول مدينة لمنكوبة (فيديو)

إعصار دانيال
إعصار دانيال

 قال أسامة هيبة، عضو غرفة الطوارئ بالبيضاء، إن الوضع في ليبيا كان كارثيًا وخرج عن السيطرة، مؤكدًا أنه لم يتخيل حجم  الإعصار "دانيال".

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه توجد أحياء قد غرقت بالكامل في تجمعات المياه، كما توجد منازل تهدمت نتيجة البناء العشوائي، إضافة إلى سحب المياه للسيارات، مؤكدًا أنه تم إعلان حظر التجول في البيضاء بليبيا والتي أعلنت مدينة منكوبة.

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عاجل.. ضحايا إعصار دانيال في ليبيا تجاوز الألفي قتيل

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ليبيا تعلن درنة مدينة منكوبة بسبب إعصار دانيال

 وتابع أنه كانت هناك معلومات عن الإعصار وأنه يستهدف المدن الساحلية، ولكن البيضاء مدينة جبلية، مؤكدًا أنه تم نقل السكان في المنحدرات وإخلاء منازلهم ونقلهم لفنادق، مؤكدًا أن الوضع خرج عن السيطرة، وتدخلت القوات المسلحة ولم تتدخل أي جهة خارج المدينة حتى هذه الساعة. 

 2000 قتيل:

 وارتفع أعداد القتلى بسبب إعصار دانيال في ليبيا ليتجاوز الألفي قتيل، ونحو آلاف المفقودين الذين جرفتهم السيول نحو البحر.

 وتسبب إعصار دانيال القادم من البحر المتوسط، في أمطار غزيرة وسيول في ليبيا، ونتج عنه خسائر كبيرة بالمباني والطرق بجانب العديد من الضحايا، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 25 متوفيًا والكثير من الجرحى.


 

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